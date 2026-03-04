Pensiones Anses marzo 2026: cuánto cobran con aumento y bono confirmado
El pago de las pensiones comienza el 9 de marzo. Los haberes incluyen la actualización más el bono extraordinario, según cada prestación de Anses.
El calendario de marzo ya tiene fecha clave para quienes cobran pensiones: el 9 de marzo comienza el pago con aumento y bono incluido. La actualización impacta en las prestaciones administradas por Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y modifica los montos finales que recibirán los beneficiarios este mes.
La suba responde al esquema de movilidad mensual vigente y se complementa con el bono extraordinario, que varía según el tipo de prestación y el haber percibido.
Te Podría Interesar
Claves para cobrar este mes
El pago arranca el 9 de marzo, y es fundamental tener en cuenta que:
- Los haberes incluyen aumento por movilidad.
- Continúa el bono extraordinario.
- El monto final depende de cada prestación.
Cuánto cobran las pensiones en marzo 2026
Con el aumento aplicado, estos son los valores aproximados:
Pensión No Contributiva (invalidez y vejez)
- Total estimado: $369.673,72
- Incluye haber actualizado más el bono proporcional.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- Total estimado: $389.673,72
- Monto compuesto por el haber ajustado y el bono correspondiente.
Pensión Madre de 7 hijos
- Total estimado: $439.673,72
- Equivale al haber mínimo más el bono completo de hasta $70.000.
Cómo funciona el bono extraordinario
El refuerzo se liquida de la siguiente manera:
- Se paga completo a quienes perciben el haber mínimo.
- Disminuye en forma proporcional cuando el ingreso supera ese piso.
- Se deja de cobrar al alcanzar el tope establecido.
- Por eso el monto final puede variar según cada situación.
Calendario de pago pensiones marzo 2026
Las Pensiones No Contributivas se pagan según terminación de DNI:
- 0 y 1 → 9 de marzo
- 2 y 3 → 10 de marzo
- 4 y 5 → 11 de marzo
- 6 y 7 → 12 de marzo
- 8 y 9 → 13 de marzo
La PUAM se abona junto con el cronograma habitual de jubilaciones, también desde el 9 de marzo para quienes perciben la mínima.