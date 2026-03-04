Pensiones Anses marzo 2026: cuánto cobran con aumento y bono confirmado

El pago de las pensiones comienza el 9 de marzo. Los haberes incluyen la actualización más el bono extraordinario, según cada prestación de Anses.

Cuánto se cobrarán las pensiones de Anses en marzo. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

El calendario de marzo ya tiene fecha clave para quienes cobran pensiones: el 9 de marzo comienza el pago con aumento y bono incluido. La actualización impacta en las prestaciones administradas por Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y modifica los montos finales que recibirán los beneficiarios este mes.

La suba responde al esquema de movilidad mensual vigente y se complementa con el bono extraordinario, que varía según el tipo de prestación y el haber percibido.

A partir del 9 de marzo, Anses paga las pensiones con actualización y bono incluido. Claves para cobrar este mes El pago arranca el 9 de marzo, y es fundamental tener en cuenta que:

Los haberes incluyen aumento por movilidad.

Continúa el bono extraordinario.

El monto final depende de cada prestación. Cuánto cobran las pensiones en marzo 2026 Con el aumento aplicado, estos son los valores aproximados:

Pensión No Contributiva (invalidez y vejez)