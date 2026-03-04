Presenta:

Pensiones Anses marzo 2026: cuánto cobran con aumento y bono confirmado

El pago de las pensiones comienza el 9 de marzo. Los haberes incluyen la actualización más el bono extraordinario, según cada prestación de Anses.

Cuánto se cobrarán las pensiones de Anses en marzo. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Cuánto se cobrarán las pensiones de Anses en marzo. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

El calendario de marzo ya tiene fecha clave para quienes cobran pensiones: el 9 de marzo comienza el pago con aumento y bono incluido. La actualización impacta en las prestaciones administradas por Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y modifica los montos finales que recibirán los beneficiarios este mes.

La suba responde al esquema de movilidad mensual vigente y se complementa con el bono extraordinario, que varía según el tipo de prestación y el haber percibido.

A partir del 9 de marzo, Anses paga las pensiones con actualización y bono incluido.

A partir del 9 de marzo, Anses paga las pensiones con actualización y bono incluido.

Claves para cobrar este mes

El pago arranca el 9 de marzo, y es fundamental tener en cuenta que:

  • Los haberes incluyen aumento por movilidad.
  • Continúa el bono extraordinario.
  • El monto final depende de cada prestación.

Cuánto cobran las pensiones en marzo 2026

Con el aumento aplicado, estos son los valores aproximados:

Pensión No Contributiva (invalidez y vejez)

  • Total estimado: $369.673,72
  • Incluye haber actualizado más el bono proporcional.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • Total estimado: $389.673,72
  • Monto compuesto por el haber ajustado y el bono correspondiente.

Pensión Madre de 7 hijos

  • Total estimado: $439.673,72
  • Equivale al haber mínimo más el bono completo de hasta $70.000.

Cómo funciona el bono extraordinario

El refuerzo se liquida de la siguiente manera:

  • Se paga completo a quienes perciben el haber mínimo.
  • Disminuye en forma proporcional cuando el ingreso supera ese piso.
  • Se deja de cobrar al alcanzar el tope establecido.
  • Por eso el monto final puede variar según cada situación.

Calendario de pago pensiones marzo 2026

Las Pensiones No Contributivas se pagan según terminación de DNI:

  • 0 y 1 → 9 de marzo
  • 2 y 3 → 10 de marzo
  • 4 y 5 → 11 de marzo
  • 6 y 7 → 12 de marzo
  • 8 y 9 → 13 de marzo

La PUAM se abona junto con el cronograma habitual de jubilaciones, también desde el 9 de marzo para quienes perciben la mínima.

