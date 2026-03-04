Metrotranvía: inauguraron otro parador inteligente en una de las estaciones más concurridas

La red de Metrotranvía de la provincia tiene un nuevo parador inteligente ubicado en una de las estaciones de mayor concurrencia, en Ciudad . Se trata de Belgrano , ubicado casi en la intersección de Montevideo, en una zona estratégica. El objetivo es sumar tecnología aplicada al control y la seguridad para los usuarios.

De esta manera, ya hay 16 construcciones a lo largo de al traza. Hasta el momento, el Metrotranvía contaba con 15 paradores en funcionamiento distribuidos en Maipú, Godoy Cruz, Ciudad y Las Heras. Los últimos cuatro fueron inaugurados el mes pasado y se trata de Alta Italia, Piedrabuena, Godoy Cruz y Parque TIC. Además, ya comenzaron los trabajos en nuevas estaciones y continúa la expansión de la red hacia otros departamentos.

En noviembre pasado se dio luz verde al de Patricias Mendocinas en Las Heras e Independencia en Godoy Cruz. Antes, habían inaugurado los trabajos en las estaciones Burgos en Las Heras, 9 de Julio, Pellegrini y Progreso en Godoy Cruz; y Lugones, Rubilar, Moldes y Suipacha en Ciudad.

La estación Belgrano se ubica en un punto estratégico del centro, cercano a zonas comerciales y hoteleras, lo que también favorece a turistas y visitantes. A futuro, la conexión con el aeropuerto y la incorporación del tren de cercanías permitirán consolidar un sistema integrado que vincule el este provincial, el área metropolitana y la capital.

La inauguración del nuevo parador fue presentada en conjunto por el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez. Este último destacó: "Es muy importante para Mendoza y para la Ciudad. Incorporar tecnología para que el usuario del transporte público tenga una mejor experiencia pone a Mendoza liderando una agenda a nivel global. Cuando hablamos de modernizar, hay que llevarlo a lo concreto: esto le simplifica la vida a la gente y le da más seguridad”, expresó el intendente.

Por su parte, el ministro Mema explicó que los paradores inteligentes aportan mayor orden, mejor información para la gestión y protección tanto para quienes utilizan el servicio como para el sistema en su conjunto. En ese sentido, remarcó que la tecnología implementada permite cuidar la recaudación y avanzar hacia una mayor estabilidad del sistema.

ulpiano suarez metrotranvia

Cómo son estos paradores

Se trata de estructuras metálicas en forma de cierre perimetral que cuentan con dispositivos tecnológicos que permiten pagar el boleto de antemano, molinetes que controlan este acceso y sistemas de cámaras de seguridad.

Los paradores fueron pensados con el propósito de controlar el ingreso de pasajeros y validar los distintos tipos de pasajes, incluidas las gratuidades. Los molinetes cumplen la función de trazabilidad y eso permite ofrecer datos precisos sobre la movilidad de los usuarios.

Entre sus principales funcionalidades se destaca que el accesos está adaptados a personas con movilidad reducida, cuenta con portales automáticos para ascenso y descenso de pasajeros, sincronizados con la llegada de las duplas.

Tienen incorporados terminales de validación de carga, que permitirán al usuario acreditar el saldo de su tarjeta SUBE el cual es cargado directamente desde el celular, lo que antes no se podía desde los terminales incorporados a las duplas.

El parador cuenta además con puertas de andén automatizadas que impiden el acceso a las vías y garantizan mayor protección.

Estos paradores también están integrados al sistema de pago abierto del Mendotran, que admite el uso de tarjetas SUBE, tarjetas de débito o crédito, pagos con QR, NFC y billeteras virtuales.