Homenaje al Indio Solari en Mendoza: tres días a puro rock en la Plaza Independencia

El Indio Solari murió el viernes 5 de junio y desde esa misma noche los fanáticos se convocaron de forma espontánea para homenajear a su ídolo con canciones y pogos. Este fin de semana la Ciudad de Mendoza, organiza un festejo de aguas danzantes y los grandes éxitos del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La Ciudad de Mendoza diseñó un sentido tributo a la figura de Carlos "El Indio" Solari . El fin de semana, la fuente de la Plaza Independencia será escenario de un espectáculo de aguas danzantes especialmente musicalizado con las canciones emblemáticas de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

"La partida de Carlos el Indio Solari aún resuena en el corazón de millones de argentinos, unidos por el deseo de honrar un legado artístico que trascendió generaciones y derribó fronteras sociales, culturales e ideológicas. Su obra marcó profundamente la identidad del rock nacional y construyó un vínculo único con un público que convirtió sus canciones en parte de la memoria colectiva", indicaron desde la comuna de Ulpiano Suarez.

indio solari en mendoza Homenaje al Indio Solari en Mendoza. Ciudad de Mendoza

"Fundador y voz de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el artista falleció el pasado viernes 5 de junio. Su despedida movilizó a miles de personas en distintos puntos del país, especialmente en Buenos Aires donde se desarrolló un multitudinario velorio público. En este contexto, y reconociendo la enorme dimensión cultural de su obra, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza organizó un homenaje abierto a toda la comunidad, pensado para compartir en familia y celebrar la música que acompañó a varias generaciones", agregaron.

Cómo será el homenaje

Bajo la curaduría del periodista cultural y escritor especializado en rock Cristian Gambetta, el espectáculo transformará la fuente de la plaza Independencia en un espacio de encuentro, emoción y recuerdo.

Las canciones más representativas del cantante, compositor y músico acompañarán la danza del agua y la luz, en un recorrido por distintos momentos de su trayectoria artística. Una experiencia que buscará revivir, desde otro lenguaje y en un espacio público emblemático, la mística que siempre rodeó a su obra.

Las funciones tendrán lugar el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de junio, a las 19. El repertorio incluirá himnos de toda su carrera, desde los años de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta su etapa al frente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Despedida Indio Plaza Independencia Julieta Caballero - MDZ

Más que un homenaje, la propuesta invita a reencontrarse con canciones que forman parte de la historia sentimental de miles de personas. Porque si algo dejó el Indio Solari fue una obra capaz de seguir reuniendo a desconocidos bajo una misma emoción.

Y, a modo de ritual -o de misa ricotera-, será justamente esa comunión, hecha de música, memoria y encuentro, la que volverá a hacerse presente en el corazón de la Ciudad de Mendoza.