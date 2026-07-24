Cuánto cobra un maquinista de tren en agosto tras el nuevo aumento salarial

Los trabajadores ferroviarios cobrarán en agosto un nuevo aumento salarial como parte del acuerdo paritario firmado entre los gremios y las empresas del sector. En algunos casos, el salario básico de los maquinistas de tren superará los $1,7 millones y se complementará con adicionales, sumas no remunerativas y pagos retroactivos.

El acuerdo alcanza a los trabajadores nucleados en La Fraternidad, la Unión Ferroviaria, la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA) y la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA).

Según la escala salarial publicada por La Fraternidad, el salario básico tendrá una suba del 1,9% en agosto, a lo que se suman distintos conceptos previstos en el convenio.

Los maquinistas de tren tendrán un nuevo aumento salarial en agosto.

Además, el salario puede incrementarse con adicionales por antigüedad, viáticos, bonificaciones y otros conceptos vinculados a la función que desempeñe cada trabajador.

Cómo fue el aumento salarial de los maquinistas

La paritaria estableció incrementos mensuales acumulativos entre abril y agosto de 2026. La evolución del salario básico fue la siguiente:

Marzo: $1.611.790.

Abril: $1.639.190.

Mayo: $1.663.778.

Junio: $1.703.709.

Julio: $1.741.191.

Agosto: $1.774.273.

Con esta actualización, el salario básico acumula un incremento del 10,08% respecto de marzo.

Qué pagos extra y retroactivos cobrarán en agosto

Además del aumento mensual, el acuerdo contempla la liquidación de diferencias salariales correspondientes a los primeros meses de la paritaria.

Antes del 15 de agosto, los maquinistas deberán cobrar:

Retroactivo salarial del 5,7% correspondiente a abril, mayo y junio.

Suma no remunerativa de $40.000.

Diferencia del medio aguinaldo.

Las escalas también incluyen categorías superiores. Por ejemplo, los instructores técnicos alcanzarán un salario básico de hasta $2.083.761, al que también se suman presentismo, antigüedad, viáticos y otros adicionales.

Qué aumento recibirán el resto de los ferroviarios

Por su parte, los trabajadores representados por la Unión Ferroviaria, ASFA y APDFA acordaron una recomposición salarial acumulada del 8,03% desde julio, calculada sobre el salario bruto total de marzo.

En agosto percibirán:

Un aumento adicional del 1,9% sobre las escalas de julio.

Una suma no remunerativa de $40.000.

Otra suma no remunerativa de $50.000.

Bono mensual por presentismo de $65.000.

Diferencias salariales correspondientes a junio y julio.

Un pago remunerativo extraordinario equivalente al 10,63% de las escalas de marzo, además de la diferencia del aguinaldo.

El acuerdo salarial estará vigente hasta agosto de 2026 y prevé una nueva revisión una vez que se conozca el dato oficial de inflación de ese mes, cuando las partes volverán a negociar futuras actualizaciones.