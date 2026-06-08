WhatsApp prepara una nueva función para ocultar chats: los cambios

WhatsApp trabaja en una nueva actualización que modificará la forma en que los usuarios acceden a los chats con mensajes archivados y bloqueados, incorporando filtros específicos que permitirán organizar mejor las conversaciones y reforzar la privacidad dentro de la aplicación.

La novedad surge luego del reciente rediseño de la pestaña de chats , una actualización que introdujo nuevas opciones de personalización para que cada usuario pueda decidir qué conversaciones mantener visibles en la pantalla principal y cuáles relegar a secciones secundarias.

Actualmente, las conversaciones archivadas aparecen agrupadas en una sección ubicada en la parte superior de la lista principal de chats. Sin embargo, la compañía planea eliminar ese acceso directo y reemplazarlo por un filtro específico que permitirá encontrarlas de forma más ordenada dentro de la nueva estructura de navegación.

El objetivo es reducir el desorden visual y ofrecer una experiencia más personalizada, permitiendo que los usuarios mantengan visibles únicamente las conversaciones que consideran prioritarias.

Filtro para chats bloqueados

Otra de las novedades en desarrollo es la incorporación de un filtro exclusivo para los chats bloqueados, aquellas conversaciones protegidas mediante huella digital, reconocimiento facial o código de acceso.

Según trascendió a través de versiones preliminares de la aplicación, estos chats funcionarán como una categoría independiente dentro de la pestaña principal. No obstante, para acceder a ellos los usuarios deberán seguir autenticándose con los métodos de seguridad configurados en sus dispositivos.

La medida apunta a facilitar el acceso a conversaciones protegidas sin comprometer la privacidad ni la seguridad de la información almacenada.

Por el momento, las nuevas herramientas se encuentran en fase de desarrollo dentro de versiones internas de la aplicación para iPhone y aún no están disponibles ni siquiera para la mayoría de los usuarios que participan en el programa beta.

Como ocurre habitualmente con las novedades de WhatsApp, primero serán probadas por grupos reducidos de evaluadores antes de su lanzamiento masivo para dispositivos Android e iOS. Hasta ahora, Meta no informó una fecha oficial para la llegada de esta actualización al público general.