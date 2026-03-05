Vendimia inclusiva: cómo será la accesibilidad para que personas con discapacidad puedan disfrutarla

La Vendimia 2026 incorporará distintas herramientas para garantizar que más personas puedan disfrutar plenamente del Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day. La organización sumó recursos de accesibilidad pensados especialmente para personas con discapacidad visual, auditiva y motriz.

Entre las principales novedades aparece la audiodescripción, un sistema que permitirá seguir en tiempo real lo que ocurre sobre el escenario. El servicio será transmitido mediante una plataforma accesible desarrollada por Radiorama, a cargo de Miguel Casanova.

La narración estará a cargo de dos locutores ciegos, Yamila Méndez y Martín Arenas, quienes trabajan previamente con el guion artístico del espectáculo. De esa manera pueden describir la escenografía, la iluminación y el desarrollo de la historia mientras transcurre la puesta en escena.

Además de la audiodescripción, la fiesta contará con Lengua de Señas Argentina para facilitar la comprensión del espectáculo a personas sordas.

También estará disponible el guion artístico en sistema Braille. Este recurso podrá ser solicitado por quienes lo necesiten para seguir el desarrollo narrativo del espectáculo.

La inclusión también se verá reflejada arriba del escenario. Más de 50 artistas con discapacidad forman parte del elenco oficial de Vendimia 2026, participando tanto en roles escénicos como en tareas técnicas dentro de la producción.

Traslado gratuito y operativo especial

vendimia teatro griego accfesibilidad discapacidad (1)

Para facilitar la llegada al espectáculo se implementará un operativo de traslado accesible coordinado por la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad de Mendoza, a cargo de Georgina Cicchitti. El transporte será gratuito para personas con discapacidad que asistan al Acto Central.

El servicio funcionará el 7 de marzo desde las 17, con punto de partida en la intersección de Godoy Cruz y Perú. En el lugar habrá personal de la dirección, integrantes de la Zona 28 de Scouts Argentina, equipos de transporte y EMOP para asistir a los asistentes.

Las unidades trasladarán al público hasta el Estadio Malvinas Argentinas y desde allí partirán vehículos hacia el ingreso del Teatro Griego. El operativo también incluirá a quienes lleguen en auto particular y dejen su vehículo en la playa del estadio.

Género, sustentabilidad y convivencia

La Vendimia 2026 también incorpora una perspectiva de género y convivencia en la organización del evento. Se implementan protocolos de trato digno y prevención de situaciones de discriminación o violencia, buscando garantizar un entorno seguro para artistas, trabajadores y público.

En paralelo, la fiesta continuará fortaleciendo su gestión sustentable con la participación de la Cooperativa El Algarrobo, encargada de recuperar y clasificar materiales reciclables generados durante el evento.

Desde el Área de Accesibilidad, Género y Sustentabilidad invitan además al público a acompañar estas acciones. Separar residuos, usar transporte público o compartido y respetar el entorno natural del predio forman parte de las recomendaciones para vivir una Vendimia más responsable.