Vendimia viral: un lector de MDZ lanzó su versión cumbia del Canto a Mendoza y explotaron las redes
A pocos días de la Vendimia, Pablo Núñez utilizó la plataforma de inteligencia artificial Suno para recrear el clásico mendocino en versión cumbia.
La cercanía de la vendimia siempre despierta creatividad en Mendoza. Esta vez, un lector de MDZ decidió experimentar con tecnología y creó un remix del tradicional Canto a Mendoza en ritmo de cumbia utilizando inteligencia artificial.
La iniciativa fue de Pablo Núñez, quien utilizó una plataforma llamada Suno, una herramienta de inteligencia artificial que permite generar canciones a partir de indicaciones o fragmentos de audio. Según explicó, la idea surgió de manera espontánea mientras miraba el noticiero y escuchaba que hablaban sobre la vendimia. Al mismo tiempo, su madre estaba escuchando cumbia en la radio y esa combinación terminó dando origen al remix.
"Se me ocurrió la canción cuando estaba viendo el noticiero y estaban hablando de la vendimia y justo estaba mi vieja escuchando cumbia en la radio. Dos más dos es cuatro", contó.
El proceso fue muy rápido. Núñez explicó que la plataforma permite subir un audio o escribir un prompt para indicarle a la inteligencia artificial qué tipo de canción se quiere generar. En su caso, el remix del clásico asociado a la vendimia estuvo listo en apenas unos minutos.
Escuchá el Canto a Mendoza en modo cumbia
"En total me habrá tomado unos cinco minutos", explicó sobre este experimento que mezcla tecnología y uno de los símbolos culturales más conocidos de Mendoza. La canción fue creada con el modelo pago de Suno, que tiene un costo aproximado de diez dólares al mes y permite generar canciones con mayor calidad que la versión gratuita.
Más allá de la curiosidad tecnológica vinculada a la vendimia, Núñez también reflexionó sobre el uso de la inteligencia artificial en la música. "Para mí aparece más como una herramienta más. Yo no estoy a favor de que se haga música con IA, yo no la escucharía. Pero si vos tenés una letra o una canción y nunca pudiste cantarla o tocarla, en mi caso soy guitarrista y no canto muy bien, entonces medio te permite ver cómo sonaría", explicó.
En ese sentido, consideró que la tecnología puede ser útil para desarrollar ideas musicales o probar cómo podría sonar una composición antes de grabarla. "Si lo usás como una herramienta para afinar una idea es muy bueno. Pero de ahí a que lucremos con una canción hecha con IA me parece una locura", concluyó el lector de MDZ que decidió experimentar con el Canto a Mendoza a pocos días de la vendimia.
El icónico canto que aparece en cada Vendimia
El Canto a Mendoza es la canción más representativa de la Fiesta Nacional de la Vendimia. La letra fue escrita por los hermanos Guillermo y Horacio Pelay y la música fue compuesta por Egidio Pittaluga, y se escuchó por primera vez en 1946 durante los festejos vendimiales.
La obra surgió luego de varios concursos que se realizaban desde 1936 para elegir una canción que representara a la vendimia. Con el paso del tiempo, el tema ganó una enorme aceptación popular entre los mendocinos y terminó convirtiéndose en el himno musical de la fiesta.
A partir de 1954, el Canto a Mendoza fue reconocido oficialmente como la canción de la Vendimia y desde entonces forma parte central de cada celebración, interpretado en actos oficiales, espectáculos y eventos vinculados a la tradición vitivinícola de la provincia.