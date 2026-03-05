La Vendimia devaluada: el inesperado escenario sin nombres de peso

¿Vendimias eran las de antes? Lejos de jugar con el latiguillo de que todo tiempo pasado fue mejor, este año se da algo concreto. La Vendimia política , esa gran vidriera que era para los dirigentes, este año está devaluada por anticipado. Sin funcionarios nacionales presentes y con un panorama difuso en cuanto a candidaturas a gobernador para el año próximo, el escenario se muestra alicaído.

Como contó MDZ, la presencia de funcionarios nacionales será casi nula este año. Gran parte del Gabinete de ministros de Javier Milei y los gobernadores que suelen estar presente en la Vendimia , viajarán junto al presidente a Nueva York a un evento para atraer inversiones extranjeras estratégicas en sectores como energía, minería y tecnología. El gobernador Alfredo Cornejo se sumará el domingo 8, pasado el acto central que es este sábado 7.

Esta coincidencia hace que a diferencia de otros años, no haya espera de declaraciones y respuestas políticas a los posibles reclamos del sector vitivinícola a la Nación. Pero también otras situaciones derivadas de esas presencias, como las roscas políticas que se dan entre referentes locales y nacionales, que a diferencia de otros años, no estarán.

Algunas presencias que podrían llamar la atención especialmente en el desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina(COVIAR) que será este sábado 7, son la de los posibles precandidatos a gobernador para el año próximo. Se descuenta que estén por parte del oficialismo el diputado nacional Luis Petri; el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar. Los tres suenan para encabezar la fórmula a la gobernación el año próximo.

También algunos referentes que se posicionan en la oposición pueden ser de relevancia como el intendente de Maipú, Matías Stevanato; la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis y el diputado nacional y presidente del PJ, Emir Félix.

Además, en junio de este año, serán las elecciones de la UNCUYO. Generalmente suelen ir a COVIAR tanto la rectora, Esther Sánchez como el vicerrector Gabriel Fidel. Ya empezaron las negociaciones por las candidaturas en la Casa de Estudio que tienen vinculación con respaldos partidarios de afuera, no todas, pero sí muchas de ellas como sucede en gran parte del país.

Caputo y Jorge Macri, en el escenario vendimial

Desde Casa de Gobierno confirmaron a este diario que los únicos invitados de afuera que llegarán a tierras mendocinas son Luis Caputo, el ministro de Economía, quien estará desde este jueves 5 para participar del Foro de Inversiones que se realiza durante dos días y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El encuentro del que participará Caputo está organizado de manera conjunta entre el Gobierno de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino (CEM) y, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, busca establecer y consolidar vínculos directos para incentivar el desarrollo económico local.

La presencia de Macri cobra relevancia en el contexto de la reciente incorporación del PRO al oficialismo mendocino, a través de la alianza que encabezó el intendente de Luján de Cuyo Esteban Allasino con el gobierno provincial.

Los ausentes con aviso a la Vendimia

Los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta) se van con el presidente a los Estados Unidos.

La convocatoria apunta a que los mandatarios provinciales formen parte de la Argentina Week, un evento clave en Manhattan organizado para seducir a Wall Street y atraer inversiones extranjeras.

Otros funcionarios que también serán parte presidencial son la secretaria general Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo- quien como Cornejo viajará luego- ; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

La Vendimia como termómetro político

Los presidentes generalmente no vienen a la Vendimia en los últimos años, algunos temerosos de posibles protestas sociales o reclamos de empresarios vitivinícolas y prefieren en cambio, enviar a sus ministros.

Recién asumido Javier Milei, en marzo del 2024 llegó Victoria Villarruel, la vicepresidenta. Aún no se había producido la ruptura con el presidente pero lo hizo por cuenta propia, e incluso salió a la calle durante el Carrusel y saludó.

El ex presidente Alberto Fernández participó de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2021 en Mendoza, marcando su primera visita como presidente a este evento y rompiendo una racha de 10 años sin presencia presidencial. Asistió al desayuno de la COVIAR en Luján de Cuyo, recibido por el exgobernador Rodolfo Suarez el 6 de marzo. Eso sí, lo hizo casi sin público y con barbijo en boca, estábamos en la pandemia del COVID.