Vendimia 2026: llega el camión Renaper y podés tener tu DNI en 24 horas

En plena semana de vendimia , una noticia trae alivio para quienes necesitan actualizar su documentación. El Renaper vuelve a Mendoza con su camión fábrica, una unidad móvil que permite gestionar el DNI y recibirlo al día siguiente. La propuesta apunta a agilizar trámites en un contexto de alta circulación de personas por los festejos.

El operativo se desarrollará del 6 al 8 de marzo en la plaza Independencia, en el Área Metropolitana del Gran Mendoza, entre las 9 y las 17. Allí se otorgarán hasta 350 turnos diarios. Luego, la unidad se trasladará a San Rafael, donde atenderá el 10 y el 11 de marzo en el Centro de Congresos de esa ciudad, también con cupos limitados.

La iniciativa coincide con la actualización del DNI electrónico y del pasaporte argentino, vigente desde el 1 de febrero. El nuevo documento mantiene su formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, pero incorpora mejoras visuales y refuerzos de seguridad de nivel internacional.

En el camión fábrica se podrán realizar distintos trámites: renovación por vencimiento, actualización de los 5 a 8 años y de los 14 años, solicitud de nuevo ejemplar por pérdida o robo, DNI para extranjeros, pasaporte y Certificado de Pre-Identificación.

El costo del DNI será de 10.000 pesos. Para extranjeros, el valor asciende a 20.000 pesos. El pasaporte tendrá un precio de 100.000 pesos, mientras que el Certificado de Pre-Identificación no tendrá cargo. El pago se realizará únicamente con tarjeta de débito o crédito mediante código QR.

Cómo sacar turno paso a paso

La atención será exclusivamente con turno previo. No habrá atención por orden de llegada. Para reservar lugar, los interesados deben ingresar a la plataforma Mendoza x Mí (mxm.mendoza.gov.ar), registrarse y dirigirse a la sección “Mis Turnos”. Allí deberán seleccionar “Nuevo Turno” y elegir la opción correspondiente al operativo Vendimia, ya sea en Capital o en San Rafael.

Es importante actuar con rapidez. Solo se habilitarán 350 lugares por jornada. Quienes necesiten gestionar DNI o pasaporte deberán buscar específicamente la opción “Operativo Vendimia” dentro del sistema.

Requisitos para cada trámite

Para tramitar el DNI es necesario presentar el documento anterior, si se posee. En el caso de menores, deberán asistir acompañados por uno de sus padres o representante legal. Si el niño nació en otra provincia, será obligatorio llevar la partida de nacimiento actualizada.

En la actualización de los 14 años, si la persona ya cumplió 18, deberá presentar también el DNI original de ambos padres. Si tiene 21 años o más, se requerirá información sumaria adicional.

Para solicitar el pasaporte, es indispensable concurrir con DNI vigente. Los menores deberán presentar partida o acta de nacimiento actualizada y asistir con ambos padres y sus respectivos documentos. Si los progenitores están casados, podrá presentarse solo uno, siempre que lleve el DNI del otro y el acta de matrimonio actualizada.

El regreso del camión fábrica del Renaper durante la Vendimia ofrece una alternativa ágil para quienes necesitan resolver su documentación en tiempo récord. Con turno confirmado y requisitos en orden, el trámite puede completarse en un solo día y el documento estará listo en 24 horas.