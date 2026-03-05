Vendimia: un lector de MDZ hizo la versión cumbia del Canto a Mendoza y sorprendió

La cercanía de la vendimia siempre despierta creatividad en Mendoza . Esta vez, un lector de MDZ decidió experimentar con tecnología y creó un remix del tradicional Canto a Mendoza en ritmo de cumbia utilizando inteligencia artificial .

La iniciativa fue de Pablo Núñez, quien utilizó una plataforma llamada Suno, una herramienta de inteligencia artificial que permite generar canciones a partir de indicaciones o fragmentos de audio. Según explicó, la idea surgió de manera espontánea mientras miraba el noticiero y escuchaba que hablaban sobre la vendimia. Al mismo tiempo, su madre estaba escuchando cumbia en la radio y esa combinación terminó dando origen al remix.

"Se me ocurrió la canción cuando estaba viendo el noticiero y estaban hablando de la vendimia y justo estaba mi vieja escuchando cumbia en la radio. Dos más dos es cuatro", contó.

El proceso fue muy rápido. Núñez explicó que la plataforma permite subir un audio o escribir un prompt para indicarle a la inteligencia artificial qué tipo de canción se quiere generar. En su caso, el remix del clásico asociado a la vendimia estuvo listo en apenas unos minutos.

"En total me habrá tomado unos cinco minutos", explicó sobre este experimento que mezcla tecnología y uno de los símbolos culturales más conocidos de Mendoza . La canción fue creada con el modelo pago de Suno, que tiene un costo aproximado de diez dólares al mes y permite generar canciones con mayor calidad que la versión gratuita.

Más allá de la curiosidad tecnológica vinculada a la vendimia, Núñez también reflexionó sobre el uso de la inteligencia artificial en la música. "Para mí aparece más como una herramienta más. Yo no estoy a favor de que se haga música con IA, yo no la escucharía. Pero si vos tenés una letra o una canción y nunca pudiste cantarla o tocarla, en mi caso soy guitarrista y no canto muy bien, entonces medio te permite ver cómo sonaría", explicó.

En ese sentido, consideró que la tecnología puede ser útil para desarrollar ideas musicales o probar cómo podría sonar una composición antes de grabarla. "Si lo usás como una herramienta para afinar una idea es muy bueno. Pero de ahí a que lucremos con una canción hecha con IA me parece una locura", concluyó el lector de MDZ que decidió experimentar con el Canto a Mendoza a pocos días de la vendimia.

El icónico canto que aparece en cada Vendimia

El Canto a Mendoza es la canción más representativa de la Fiesta Nacional de la Vendimia. La letra fue escrita por los hermanos Guillermo y Horacio Pelay y la música fue compuesta por Egidio Pittaluga, y se escuchó por primera vez en 1946 durante los festejos vendimiales.

La obra surgió luego de varios concursos que se realizaban desde 1936 para elegir una canción que representara a la vendimia. Con el paso del tiempo, el tema ganó una enorme aceptación popular entre los mendocinos y terminó convirtiéndose en el himno musical de la fiesta.

A partir de 1954, el Canto a Mendoza fue reconocido oficialmente como la canción de la Vendimia y desde entonces forma parte central de cada celebración, interpretado en actos oficiales, espectáculos y eventos vinculados a la tradición vitivinícola de la provincia.