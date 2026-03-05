Las mejores fotos y sociales de la Fiesta de la Cosecha 2026 que cerró con Las Pelotas

La Fiesta de la Cosecha cumplió 25 años y los celebró en los viñedos del aeropuerto de Mendoza con una exquisita puesta en escena de Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica de Mendoza. MDZ estuvo en la celebración registró los mejores momentos.

Desde temprano el predio de los viñedos del aeropuerto de Mendoza comenzó a poblarse. Los que llegaron temprano disfrutaron de las presentaciones artísticas en El Patio Malbec. También tuvieron tiempo para comer y tomar algo en la previa. Otro optaron por una onda picnic con reposera y mate para amenizar la espera.

A las 19 comenzó la actividad en El Patio Malbec con la Orquesta Estable de la Municipalidad de Las Heras, dirigida por Alicia Pouzzo e integrada en una formación parcial por Facundo Reyes en piano y arreglos, Javier Ledda en guitarra y Luis Jara en flauta traversa y aerófonos; el cantor Jero Flores; y la Orquesta de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza-Formación Jazz, dirigida por Mario Galván.

El espectáculo central estuvo conformado por los cantantes Cristina Pérez, Paula Neder, Celeste Fredes y Lisandro Bertín; un ensamble de músicos mendocinos dirigido por Nico Diez, Sebastián Narváez, Rodrigo Botacaulli, Nicolás Palma, Quique Öesch y Paulo Amaya.

La frutilla del postre fue la presentación de la Orquesta Filarmónica de Mendoza y Las Pelotas (la banda integrada por Germán Daffunchio, Gabriela Martínez, Tomás Sussmann, Sebastián Schachtel, Gustavo Jove, Gaspar Daffunchio y Alejandro Gomez Ferrero). Los arreglos musicales y la dirección general de este concierto fue del maestro Gustavo ‘Popi’ Spatocco.

La palabra del maestro Gustavo ‘Popi’ Spatocco

Los arreglos y la dirección musical están a cargo del maestro Gustavo ‘Popi’ Spatocco. “Esta edición es especial porque es el 25 aniversario de la Fiesta de la Cosecha y me parece muy importante resaltar que un proyecto de estas características, tan ambicioso, tan cargado de sentido artístico, cumple 25 años y goza de tan buena salud. Esta fiesta es única en el país. Tiene la característica de ser al aire libre, un gran concierto con una orquesta filarmónica y su cruce con artistas de nuestra música popular, lo cual implica un gran desafío artístico y muchísimo trabajo para que esto pueda concretarse. Este año la obertura se va a referir a esos 25 años”, resaltó días antes de la Fiesta de la Cosecha el productor, director, compositor, arreglador y pianista.

El maestro a pleno en la Fiesta de la Cosecha.

La pieza central reunió pequeños fragmentos de las voces que estuvieron en el escenario de la Cosecha durante estos 25 años. Las voces aparecieron en la pantalla, en audio y video, y estuvieron acompañadas en vivo con la orquesta como una especie de agradecimiento a todos los artistas que han pasado por el escenario durante un cuarto de siglo.

Gustavo ‘Popi’ Spatocco fue el encargador de los arreglos sinfónicos que Las Pelotas interpretaron por primera vez en su historia. “Para mí es muy hermoso trabajar en sus canciones para llevarlas al universo sinfónico, porque son canciones que tienen dentro un dramatismo, un sentido muy humano, existencial y filosófico de la vida. Eso las convierte en un material propicio para entrar en ese mundo sonoro de la orquesta, más atemporal, más universal", cerró el productor del disco Cantora de Mercedes Sosa.

Las mejores fotos

Los sociales de la Fiesta de la Cosecha

