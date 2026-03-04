La Fiesta de la Cosecha celebró 25 años de música

En su 25° aniversario, la Fiesta de la Cosecha ofreció un concierto impactante: la primera vez que Las Pelotas -invitados especiales del espectáculo- en versión sinfónica junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. El espectáculo central fue conducido nuevamente por el maestro Gustavo “Popi” Spatocco, el responsable de la dirección musical, los arreglos sinfónicos y, además, compositor de la música para celebrar los 25 años de la Fiesta de la Cosecha.