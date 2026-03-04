La Fiesta de la Cosecha celebró 25 años de música
La presentación de Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica de Mendoza en la Fiesta de la Cosecha fue el plato fuerte de la noche.
En su 25° aniversario, la Fiesta de la Cosecha ofreció un concierto impactante: la primera vez que Las Pelotas -invitados especiales del espectáculo- en versión sinfónica junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. El espectáculo central fue conducido nuevamente por el maestro Gustavo “Popi” Spatocco, el responsable de la dirección musical, los arreglos sinfónicos y, además, compositor de la música para celebrar los 25 años de la Fiesta de la Cosecha.
El tradicional evento es organizado por el Fondo Vitivinícola, junto al Gobierno de Mendoza -a través de sus áreas de Cultura y Turismo-, Aeropuertos Argentina 2000, Municipalidad de Ciudad de Mendoza, Municipalidad de Guaymallén y Municipalidad de Las Heras.