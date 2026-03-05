Largas filas en el Acceso Norte por la Fiesta de la Cosecha
Aunque el predio del aeropuerto estuvo abierto desde las 18, hubo largas filas para llegar a la Fiesta de la Cosecha.
Una vez más, hubo largas filas para llegar a la Fiesta de la Cosecha en el Acceso Norte cerca del aeropuerto. Desde la organización dispusieron abrir las puertas del predio del aeropuerto de Mendoza a las 18 para evitar el colapso de automóviles pero cerca de las 20 ya se registraban demoras en el ingreso.
Caos en el Acceso Norte por la Fiesta de la Cosecha
Como la Fiesta de la Cosecha se transmite en vivo para la Televisión Pública, la organización es muy rigurosa con el cumplimiento de los horarios. Por este motivo, el recital comenzó puntualmente a las 21.30 y pasadas las 22 Las Pelotas subió al escenario.
Ante esta situación y el conocido caos de tránsito en el Acceso Norte, desde el Fondo Vitivinícola, llamaron al público a llegar al predio temprano, cerca de las 18, y montaron un patio de comidas y espectáculos de primer nivel para amenizar la espera.
Sin embargo, por horarios laborales muchos asistentes no pueden tomarse la tarde libre y deciden ir en sus autos particulares hasta el lugar. Las filas comenzaron a formarse cerca de las 20 y con el correr de los minutos el avance de los vehículo fue casi nulo. Las demoras alcanzaron tal punto, que algunas personas pudieron ingresar al predio pasadas las 23 cuando el recital de Las Pelotas ya había terminado.
Recomendaciones de la organización
Para disfrutar del recital y las actividades, desde la Fiesta de la Cosecha dieron una serie de recomendaciones:
Llegar temprano, con tiempo para disfrutar de la previa en el Patio Malbec y encontrar buena ubicación.
La Fiesta tiene sus propios portones de ingreso. El acceso tradicional al edificio del aeropuerto queda sólo reservado para pasajeros y tripulaciones. Las personas con discapacidad deben ingresar por el Portón 1; hacia el norte habrá dos portones más para público general.