Aunque el predio del aeropuerto estuvo abierto desde las 18, hubo largas filas para llegar a la Fiesta de la Cosecha.

Una vez más, hubo largas filas para llegar a la Fiesta de la Cosecha en el Acceso Norte cerca del aeropuerto. Desde la organización dispusieron abrir las puertas del predio del aeropuerto de Mendoza a las 18 para evitar el colapso de automóviles pero cerca de las 20 ya se registraban demoras en el ingreso.

fiesta de la cosecha filas A las 20 ya se registraban largas filas en el Acceso Norte. Marcos Garcia /MDZ Caos en el Acceso Norte por la Fiesta de la Cosecha Como la Fiesta de la Cosecha se transmite en vivo para la Televisión Pública, la organización es muy rigurosa con el cumplimiento de los horarios. Por este motivo, el recital comenzó puntualmente a las 21.30 y pasadas las 22 Las Pelotas subió al escenario.

Ante esta situación y el conocido caos de tránsito en el Acceso Norte, desde el Fondo Vitivinícola, llamaron al público a llegar al predio temprano, cerca de las 18, y montaron un patio de comidas y espectáculos de primer nivel para amenizar la espera.

fila en el acceso norte fiesta de la cosecha Algunas personas tardaron tanto en la fila en el Acceso Norte que ingresaron al predio cuando la Fiesta de la Cosecha ya había terminado. Marcos Garcia / MDZ Sin embargo, por horarios laborales muchos asistentes no pueden tomarse la tarde libre y deciden ir en sus autos particulares hasta el lugar. Las filas comenzaron a formarse cerca de las 20 y con el correr de los minutos el avance de los vehículo fue casi nulo. Las demoras alcanzaron tal punto, que algunas personas pudieron ingresar al predio pasadas las 23 cuando el recital de Las Pelotas ya había terminado.

Largas filas en el Acceso Norte por la Fiesta de la Cosecha Las demoras alcanzaron las tres horas en algunos casos. Marcos Garcia / MDZ Recomendaciones de la organización Para disfrutar del recital y las actividades, desde la Fiesta de la Cosecha dieron una serie de recomendaciones: