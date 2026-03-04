Festa in Piazza: los sociales de una noche colmada en Plaza Italia entre comidas típicas, música y tradición

La Ciudad de Mendoza celebró la segunda jornada del evento más esperado por la colectividad italiana. Un despliegue de cultura, sabores y sonidos que conquistó a mendocinos y turistas.

El evento más esperado por la comunidad italiana en Mendoza deleitó a locales y turistas.

Bajo un cielo mendocino impecable, el intendente Ulpiano Suarez junto al cónsul Giuseppe D’Agosto y el titular de Fedime, Pietro Pucciarelli, dieron continuidad a los festejos por el 40° aniversario de la Festa in Piazza. La icónica Plaza Italia, vestida de gala para la ocasión, recibió a una multitud de locales y turistas que buscaron refugiarse en la calidez de la hospitalidad italiana. El martes 3 de marzo no fue una noche más; fue el punto de encuentro donde la herencia europea y el espíritu de la Vendimia se fusionaron en un evento que ya es patrimonio emocional de la provincia.

Un recorrido sensorial por las regiones de Italia La propuesta gastronómica actuó como el hilo conductor de la velada, transportando a los comensales por un mapa de sabores auténticos guiado por el recorrido que proponían los puestos de comidas típicas de cada región. Desde la contundencia de una pizza calabresa perfectamente leudada y los chorizos a la pomarola hasta la eficacia de las piadinas y las aceitunas rebozadas, cada punto gastronómico fue una embajada del gusto que deleitaba paladares. Los asistentes pudieron descubrir los secretos del cannoli, ese postre icónico que se convirtió en la estrella de los flashes, mientras maridaban la experiencia con sutiles aperitivos y los infaltables ejemplares de la vitivinicultura local. No faltó nada, una barra de tragos montada en el corazón de la plaza ofrecía un variado menú de bebidas, además un carro para los amantes del helado.

Festa in Piazza (8) Chorizo a la pomarola, uno de los platos que fue furor en la Festa in Piazza. Maru Mena / MDZ Realeza y mística veneciana en la Plaza Italia El clímax de la jornada llegó con la definición de las nuevas soberanas. En una votación que movilizó las redes sociales, Valeria Sánchez, representante de San Marino, fue coronada como la flamante Reina de la colectividad italiana 2026, acompañada por Guillermina Scalco de la región Campania como virreina. El fervor de las familias, que llegaron con pancartas y fotos para alentar a sus candidatas, le dio un marco de calidez único al traspaso de atributos. Entre la multitud, personajes con suntuosos atuendos del Carnaval Veneciano aportaron esa cuota de misterio y elegancia que invitaba a capturar el momento en cada rincón del predio.

Festa in Piazza (5) Mendocinos y turistas disfrutando de una noche perfecta donde la gastronomía y la música fueron protagonistas. Maru Mena/MDZ La música fue el pulso constante que mantuvo la energía en lo alto durante las horas de celebración. El escenario principal vibró con las voces del Coro Calabrés y la emotividad de la Gala Lírica, ofreciendo un repertorio que osciló entre la nostalgia y la celebración. La versatilidad de Ricardo Crispino preparó el terreno para un final a puro ritmo, donde el público se dejó llevar por la interpretación de la Banda Notte Italiana, confirmando que la Plaza Italia es, ante todo, un espacio de encuentro y baile.

Festa in Piazza (12) Las candidatas a la corona 2026 en el escenario montado en la Plaza Italia. Maru Mena/MDZ El broche de oro para una edición histórica Más allá de lo institucional, la segunda noche de esta cuadragésima edición destacó por una organización impecable y un clima que permitió disfrutar cada detalle al aire libre. La presencia de autoridades como el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, subrayó la relevancia política y social de una colectividad que es pilar en la identidad de Mendoza. Con el cierre previsto para este 4 de marzo, la Festa in Piazza reafirma su lugar como el evento satélite más esperado de la agenda vendimial, donde la tradición nunca pasa de moda.