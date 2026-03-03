Así funcionará el transporte público en la semana más importante de Vendimia

Para la Vendimia 2026, el Gobierno de Mendoza dispuso un esquema especial de transporte para acompañar los principales actos de la fiesta. El objetivo es garantizar traslados seguros y ordenados para quienes quieran participar de cada celebración.

Habrá servicios gratuitos, recorridos especiales pagos y opciones diferenciadas para taxis y remises. El operativo abarcará desde la Fiesta de la Cosecha hasta las noches en el Teatro Griego Frank Romero Day. Cada jornada tendrá horarios y modalidades específicas.

El miércoles 4 de marzo se realizará la Fiesta de la Cosecha y habrá un servicio especial y gratuito. Los interesados podrán acceder desde cualquier línea del sistema haciendo trasbordo con los recorridos del Grupo 600.

El punto de llegada será el Control ubicado en Independencia 2690, en Las Heras. Desde allí se efectuará el traslado directo hasta el Aeropuerto Francisco Gabrielli.

Los horarios hacia el aeropuerto serán de 17:00 a 21:00. El regreso funcionará de 23:30 a 02:30, permitiendo volver con tranquilidad después del evento.

Acto Central y Repetición en el Frank Romero Day

Se confirmaron recorridos, horarios y tarifas para viajar al Teatro Griego y al Aeropuerto en los días centrales.

Para el Acto Central del sábado 7 de marzo y la repetición del domingo 8, se habilitará un servicio especial pago hacia el Teatro Griego Frank Romero Day. El sábado comenzará a las 17:00 y el domingo a las 18:00.

El recorrido de ida iniciará en Godoy Cruz y Perú. Continuará por Las Heras, Juan B. Justo, Lencinas, Rotonda U.N.C., Monseñor Orsali, Avenida El Libertador, Camino al Cerro de la Gloria hasta llegar al teatro.

El regreso partirá desde el Teatro Griego y bordeará el Cerro de la Gloria. Luego seguirá por Avenida El Libertador, Padre Contreras, Lencinas, Juan B. Justo, Las Heras, Perú, General Paz, Chile y finalizará en Godoy Cruz y Perú.

La tarifa será de $2100 por tramo. Se podrá abonar con tarjeta SUBE, SUBE digital y los medios de pago habilitados.

Servicio accesible para personas con discapacidad

El operativo incluye servicios gratuitos, recorridos especiales y unidades adaptadas para personas con discapacidad.

Durante las noches del acto central y la repetición habrá unidades adaptadas para personas con discapacidad. Serán cuatro colectivos de piso bajo con rampa y traslado gratuito.

El recorrido de salida será desde Godoy Cruz y Perú hasta la entrada principal del teatro. Pasará por Perú, Las Heras, Juan B. Justo, Lencinas, Rotonda U.N.C., Monseñor Orsali, Arq. Carlos Thays, Avenida Ruiz Leal y la Playa Oficial del Estadio Malvinas Argentinas.

El regreso realizará el mismo trayecto en sentido inverso hasta el punto inicial. El objetivo es facilitar el acceso y garantizar condiciones adecuadas para todos los asistentes.

Más servicios el lunes y martes

Las noches del lunes 9 y martes 10 de marzo también tendrán servicios especiales hacia el Teatro Griego. Se repetirá el mismo recorrido dispuesto para el acto central.

El inicio será desde las 17:00 en ambos días. La tarifa se mantendrá en $2100 por tramo.

De esta manera, quienes asistan a las funciones posteriores podrán contar con el mismo esquema de traslado ya previsto para el fin de semana principal.

Taxis y remises con tarifa diferencial

Durante los días centrales habrá además un servicio especial de taxis y remises con tarifa diferencial. En el caso de taxis, el valor será de $15.000, mientras que el remis tendrá un costo de $16.000.

Estas tarifas regirán siempre que el traslado se inicie dentro de las zonas establecidas. Al norte: Suipacha, Coronel Plaza, Avenida San Martín y Alberdi.

Al sur: Zanjón Frías, Yrigoyen y Brasil. Al este: Avenida Gobernador Videla. Al oeste: Teatro Griego Frank Romero Day.

Si el viaje comienza fuera de esas zonas, se aplicará la tarifa que marque el reloj taxímetro. Con este esquema, Mendoza se prepara para vivir su semana más convocante con un operativo de movilidad pensado para acompañar cada celebración.