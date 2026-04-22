Convocada a la selección de hockey, necesita ayuda para jugar el Mundial +50 de Róterdam

Hay historias que no empiezan con una convocatoria, sino en una cancha o con una decisión que cambia todo. La de Valeria con el hockey es así. Hace años eligió el arco, ese lugar donde la presión es distinta, una posición con muchísima responsabilidad, donde cada jugada, error o tiro al arco puede ser gol; siempre sos la última esperanza.

Desde entonces, el hockey se convirtió en parte de su vida, en una pasión que la acompañó en cada etapa y que nunca dejó de empujarla hacia adelante. Pero su camino no fue tan lineal. El hockey también fue refugio en los momentos más difíciles. Tras la pérdida de su marido, volver a la cancha significó enfrentarse a un vacío enorme. "Me costaba entrar sin él mirándome", recordó.

Sin embargo, no dudó: al sábado siguiente estaba ahí, jugando. En ese gesto encontró una forma de sostenerse, pero también de mostrarles a sus hijas que la vida seguía. Con el tiempo, el equipo se transformó en motor, en contención y en un espacio para sanar.

Hace años eligió el arco, ese lugar donde la presión es distinta.

En su historia, la familia es muy importante. Sus hijas, que siguieron sus pasos como arqueras, crecieron viendo su ejemplo. "Siempre busqué que jugaran en equipo, que entendieran el compañerismo y la responsabilidad. La pasión es lo único que no se puede enseñar, eso se siente", explicó. Para Valeria, el hockey no solo le dio un lugar en la cancha, sino también una forma de transmitir valores y compartir algo único con ellas.

Hoy, esa historia le regala un giro inesperado: fue convocada al seleccionado argentino +50 y disputará el Mundial en Róterdam, Países Bajos, del 20 de julio al 1° de agosto. Un sueño que parecía lejano, incluso impensado años atrás, se está haciendo realidad. "No somos mujeres grandes, somos grandes mujeres haciendo cosas increíbles", señaló. Algo que resume en una idea clara: nunca es tarde. "A esta edad no es fácil, hay trabajo, hijos, responsabilidades… pero se puede. La diferencia está en trabajar para que los sueños se conviertan en proyectos".

Valeria Carman, arquera de hockey y su hija Sus hijas, que siguieron sus pasos como arqueras, crecieron viendo su ejemplo. Gentileza Valeria Carman

Cómo ayudar al seleccionado +50 a viajar a la Copa Mundial De Hockey

Para concretarlo, todavía queda un desafío clave: cada jugadora debe reunir cerca de 5000 dólares para cubrir viaje, estadía e inscripción. En el caso de Valeria, es un gasto imprevisto que implica un gran esfuerzo familiar.

Por eso, el equipo impulsa distintas acciones: rifas, venta de millas, sponsors en indumentaria y más. Todo lo recaudado va a un fondo común. "Todo suma", aseguró, y agregó: "Cuando vean la foto con la camiseta argentina, también va a ser un poco de ustedes".

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través del alias ARGENTINA.IMC.50 o siguiendo la cuenta de Instagram @argmastershockeyd50.imc. Cualquiera puede ser parte de este sueño que está a un paso de hacerse realidad.