Qué hay detrás de la caída que golpea al mercado automotor argentino

El mercado automotor registró otra caída en mayo. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), los patentamientos cayeron 25,6% interanual y 12,2% respecto de abril. El presidente de la entidad, Sebastián Beato, explicó en MDZ Club que se trata de un "mes bisgara", marcado por la incertidumbre y los cambios en el sector.

“Estamos un 12% abajo del mes pasado y estamos un 9% abajo de año a año, en año o mes acumulado”, señaló Beato por la 105.5 FM MDZ Radio al analizar los datos de patentamientos. No obstante, sostuvo que “mayo siempre es un mes bisagra” y atribuyó el comportamiento del mercado a distintos factores.

04-06-2026 - MC - SEBASTIÁN BEATO - PRESIDENTE DE ACARA - Autos patentados en Mayo 2026

“Está la incertidumbre de nuevos modelos, nueva tecnología, incertidumbre en la financiación, si bajan las tasas”, indicó. En ese sentido, agregó que “vemos que el mercado un poquito se separó, porque lo tomamos como que está un mercado pensando”.

Pese a la caída, el dirigente se mostró moderadamente optimista respecto de los próximos meses. “Vemos que junio va a empezar a levantar un poco”, afirmó, aunque aclaró que “calculamos un año en baja, pero le calculamos que vamos a estar cerrando un 8% abajo de acá a fin de año comparado con el 25”.

Incertidumbre, sobrestock y oportunidades de compra

Al comparar la situación actual con la del año pasado, Beato recordó que “el patentamiento fue muy bueno, en el número para Argentina fue excelente, porque tuvimos un 48% más que el 2024”. Sin embargo, señaló que para este año esperaban una estabilización del mercado y no una nueva expansión.

Consultado sobre las razones de la retracción, descartó una explicación centrada exclusivamente en el poder adquisitivo. “No quiero ser alarmista de que hay falta de poder adquisitivo”, sostuvo. En cambio, remarcó que el sector atraviesa una etapa de transformación: “Pasamos de 330 y pico modelos, estamos en 400 modelos de autos” y destacó el avance de la electromovilidad y la llegada de nuevas tecnologías.

Para Beato, el contexto actual también genera oportunidades para quienes evalúan comprar un vehículo. “Hoy el cero kilómetro me parece que está en una buena oportunidad, hay muy buenas financiaciones”, afirmó.

El presidente de Acara explicó que existe un importante nivel de stock acumulado. “140.000 autos hay en el mercado”, precisó. Y agregó: “Estamos teniendo casi un sobrestock de tres meses, entonces es mucho lo que hay de autos en la calle, en las terminales y en la concesionaria”.

Según indicó, esta situación obliga a concesionarios y terminales a ofrecer mejores condiciones comerciales. “Es un mercado de oferta”, resumió. “Eso nos obliga a poder vender a fin de mes para no tener que estar pagando intereses”.

El avance de los autos chinos y el desafío de la electromovilidad

Otro de los fenómenos que destacó Beato fue el crecimiento de los vehículos de origen chino. “Es el boom”, aseguró, y lo vinculó principalmente al desarrollo tecnológico de esos modelos.

“Las terminales nuestras, las conocidas, se están reestructurando y están ellas mismas trayendo sus mismos modelos ya en fabricación china”, explicó.

No obstante, reconoció que todavía persisten dudas entre los consumidores. “Falta la confianza, es la realidad”, admitió. Según señaló, una de las principales consultas está relacionada con el valor de reventa de estos vehículos. Frente a ello, sostuvo que “el chino vino para quedarse”.

En cuanto a los modelos híbridos y eléctricos, consideró que el principal desafío sigue siendo la infraestructura. “Falta la infraestructura para tener más confianza sobre el tema del híbrido y el eléctrico”, afirmó. Y concluyó: “Cuanto más cargadores haya, la gente se acostumbra, creo que lo va a consumir”.