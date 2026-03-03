Hockey sobre césped: Milagros Alastra y el salto soñado: "Entrenar con ellas ya es lo mejor"

Milagros Alastra habló en ESPN Hockey sobre su salto para jugar en Geba al hockey sobre césped, el desafío personal y la emoción de entrenar con Las Leonas.

La mendocina Milagros Alastra atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y lo vive con la emoción intacta. En diálogo con ESPN Hockey, la jugadora habló sobre su llegada a Buenos Aires, el desafío de salir de su zona de confort y la experiencia de compartir cancha con las referentes que antes veía por televisión.

“La pasé increíble, aprendí un montón. Compartí con jugadoras que yo las veía por la tele. Para mí, entrenar con ellas ya es lo mejor”, confesó Mili, todavía con la sonrisa de quien está cumpliendo un sueño.

El salto no fue solamente deportivo. También implicó una decisión personal fuerte. “Es un gran desafío que me propuse: salir de mi zona de confort, dejar mi provincia, mi club, mi familia y mis amigos para encarar esto en un año de muchas cosas nuevas”, explicó la mendocina, dejando en claro que el crecimiento no llega sin sacrificios.

Hockey sobre césped: el crecimiento de Milagros Alastra Mili Alastra La adaptación, sin embargo, fue más sencilla gracias al respaldo del nuevo entorno. “Me recibieron re bien, me han ayudado mucho en estos días que estoy acomodándome en Buenos Aires y eso ha sido muy importante”, destacó.