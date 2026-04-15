SUBE avanza en el Este mendocino: etapa final para integrar el transporte con el Gran Mendoza

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , confirmó que la implementación del sistema SUBE en la Zona Este de Mendoza avanza hacia su etapa final, con la instalación y puesta a punto de equipos en las unidades de transporte, paso clave para integrar recorridos y habilitar nuevos beneficios para los usuarios.

A través de sus redes sociales, el funcionario destacó: “ SUBE avanza en la Zona Este. Se desarrolla la etapa de instalación y puesta a punto de equipos en las unidades, paso clave para la implementación del sistema y el acceso a todos sus beneficios : trasbordo, atributos sociales, sistema digital, usuario frecuente y pagos abiertos”.

Además, subrayó que se trata de “la fase final para integrar los recorridos que conectan la Zona Este con el Gran Mendoza ”, en el marco de un proceso que continúa expandiéndose en toda la provincia.

SUBE avanza en la Zona Este. Se desarrolla la etapa de instalación y puesta a punto de equipos en las unidades, paso clave para la implementación del sistema y el acceso a todos sus beneficios: trasbordo, atributos sociales, sistema digital, usuario frecuente y pagos abiertos. Es… pic.twitter.com/iyBssIkiKK

Un paso clave en la modernización del transporte

El sistema de transporte en Mendoza atraviesa una etapa determinante con el desembarco de SUBE en la Zona Este. Actualmente, se lleva adelante la instalación y calibración de los equipos en las unidades, un proceso técnico indispensable para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Esta instancia permitirá integrar de manera definitiva los recorridos que vinculan esta región con el Gran Mendoza, mejorando la conectividad y optimizando los tiempos de viaje para miles de usuarios.

La implementación en el Este representa la última fase de un plan que ya se encuentra operativo en el área metropolitana, Lavalle y los recorridos urbanos de San Rafael, consolidando así una red de transporte más integrada a nivel provincial.

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Qué beneficios traerá SUBE a los usuarios

La llegada de SUBE no solo implica un cambio en la forma de pago, sino también el acceso a múltiples beneficios. Entre ellos se destacan el sistema de trasbordo, que permite combinar viajes, los atributos sociales para sectores vulnerables y los descuentos para usuarios frecuentes.

Asimismo, el sistema incorpora modalidades de pago abiertas y digitales, lo que amplía las opciones para los pasajeros y moderniza la experiencia de uso del transporte público.

Estas herramientas apuntan a generar un sistema más equitativo, transparente y eficiente, alineado con las tendencias tecnológicas en movilidad urbana.