SUBE: quiénes pueden acceder al 55% de descuento en colectivos en abril

La tarjeta SUBE permite acceder a la Tarifa Social Federal en colectivos y trenes. Qué grupos están alcanzados y cómo se activa el beneficio.

La SUBE permite aplicar un descuento del 55% en el transporte público para sectores alcanzados por programas sociales y prestaciones.

En abril de 2026, la tarjeta SUBE vuelve a ser la llave para que millones de personas paguen menos en colectivos y trenes a través de la Tarifa Social Federal. Se trata de un beneficio nacional que reduce en un 55% el valor del boleto para quienes formen parte de determinados programas sociales, previsionales o laborales.

La rebaja impacta de manera directa en el costo de cada viaje. En Mendoza, por ejemplo, si un pasaje tiene un valor de $1.400, con este beneficio activo se abonan $630. El descuento se aplica en los servicios de transporte público que funcionan con SUBE, siempre que la tarjeta esté registrada y el usuario tenga la condición habilitante.

Entre los grupos que pueden acceder figuran jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo, personas que cobran la Asignación por Embarazo, beneficiarios de Becas Progresar, monotributistas sociales, trabajadores de casas particulares registrados, veteranos de la Guerra de Malvinas, titulares de Pensiones No Contributivas, personas que perciben el seguro por desempleo y quienes integran programas sociales nacionales vigentes. También están incluidos beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y de pensiones por invalidez o por ser madre de siete hijos.

Cómo acceder al descuento de la tarjeta SUBE para beneficiarios de Anses. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ Con la SUBE registrada, el beneficio se habilita tras un trámite simple que puede completarse de forma digital o presencial. La Tarifa Social Federal funciona como un subsidio sobre el boleto mínimo de colectivos y trenes en las zonas del país donde opera el sistema SUBE. No se trata de un reintegro posterior, sino de una reducción que queda incorporada al momento de abonar el viaje una vez que el beneficio fue activado.

Para obtenerlo, primero hay que generar un PIN de seis dígitos desde mi Anses, dentro del apartado "Programas y beneficios". Ese código permite vincular los datos del beneficiario con la tarjeta. Luego, el siguiente paso es registrar la SUBE con ese PIN en el sistema oficial.