Crisis en el transporte: el Gobierno se reúne con las cámaras de colectivos para negociar subsidios y tarifas

La Secretaría de Transporte recibe este martes a las cinco cámaras empresarias del AMBA para negociar las tarifas o un posible subsidio.

El Gobierno de Javier Milei busca desactivar el conflicto que afecta la movilidad de millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Este martes, a partir de las 11, autoridades de la Secretaría de Transporte encabezarán una mesa técnica clave con los representantes de las cinco cámaras del sector (AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP) para discutir el futuro del sistema.

El encuentro, que será el segundo frente al secretario de Transporte, Fernando Herrmann, se da en medio de un escenario crítico para las empresas. El reclamo principal gira en torno a dos puntos urgentes. Por un lado, la deuda de subsidios, las cámaras exigen un plan de pago para la deuda acumulada por Nación, que ya alcanza los $120.000 millones. Mientras que el otro punto crítico pasa por el desfase en los costos, donde las empresas denuncian que la última estructura de precios se calculó con un gasoil a $1.744,15, mientras que hoy el valor real ronda los $1.915, lo que representa un salto del 9,8% en ese insumo clave.

transporte-público-colectivos-conurbano-_1_ (1).jpg FOTO/CiudadDeBondis

El dilema de Milei: ¿gasto fiscal o aumento de boleto? La gestión de Javier Milei se encuentra ante una encrucijada técnica y política para destrabar la situación. El Ministerio de Economía maneja dos variables, ambas con costos significativos. El aumento de partidas pretende inyectar más fondos en subsidios choca de frente con el objetivo de déficit cero y el recorte del gasto público que pregona el Ejecutivo. Por su parte, la suba del boleto, habilitaría un nuevo incremento en la tarifa impactaría directamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y golpearía el poder adquisitivo de los pasajeros, sumando presión social.

La postura de las empresas ante la reducción de frecuencias Debido a la asfixia financiera, muchas líneas han optado por reducir la frecuencia de sus unidades en las últimas semanas. Tras la primera reunión con Herrmann, las cámaras emitieron un comunicado conjunto donde advirtieron sobre la fragilidad del sistema.