Un corte de agua masivo afecta a diferentes sectores del Gran Mendoza

Un corte imprevisto de agua potable afecta este miércoles a amplias zonas del Gran Mendoza, tras una rotura en una cañería de gran tamaño. Desde Aguas Mendocinas informaron que el problema se originó en el establecimiento potabilizador Luján I.

La falla se produjo en una aducción de 1100 milímetros de diámetro, una infraestructura clave para el abastecimiento. Según detallaron, el daño fue ocasionado por terceros, específicamente por la empresa Electrificaciones Saavedra.

Como consecuencia, el servicio se interrumpió en distintos puntos del área metropolitana. La situación impacta tanto en zonas céntricas como en barrios periféricos de varios departamentos.

En Ciudad, el corte alcanza a la 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° sección, además del barrio La Favorita. En Godoy Cruz, las zonas comprometidas son San Francisco del Monte, Benegas, Las Tortugas y el sector oeste. En Guaymallén, el problema afecta a Dorrego, Las Cañas y la zona de kilómetro 11.

También hay interrupciones en el oeste de Las Heras y en Coquimbito, en Maipú. En todos los casos, el suministro se encuentra condicionado hasta que se logre resolver la rotura.

Recomendaciones para los usuarios

Ante este escenario, la empresa pidió a la población hacer un uso responsable del agua disponible. Recomiendan mantener una reserva de al menos dos litros por persona en recipientes limpios.

Además, sugieren regular el consumo en las canillas y evitar el uso de electrodomésticos como lavarropas o lavavajillas. También se pide no regar jardines durante la interrupción del servicio.

Por último, recordaron que está prohibido el uso de mangueras para lavar veredas o vehículos, y aconsejaron controlar posibles pérdidas en el hogar. Estas medidas buscan reducir el impacto hasta que se normalice el abastecimiento.