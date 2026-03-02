El motivo por el cual habrá faltazos de funcionarios a la Vendimia

Faltazos con aviso . Un grupo de funcionarios nacionales, en su mayoría gobernadores, que suelen venir a los festejos de la Vendimia , este año no lo harán. La razón es que viajarán junto al presidente Javier Milei a Nueva York, a un evento para atraer inversiones extranjeras estratégicas en sectores como energía, minería y tecnología.

El gobernador Alfredo Cornejo será de la partida pero se irá pasada la Fiesta Nacional de la Vendimia, es decir el próximo domingo 8.

El presidente estará en Nueva York del 9 al 12 de marzo acompañado por una comitiva de gobernadores, es por eso que está descartado que el presidente venga a los festejos vendimiales como se especuló en un momento y tampoco lo harían los mandatarios, incluso lo que usualmente llegan a la provincia de Mendoza para estas fechas.

Desde Casa de Gobierno creen que el único funcionario de peso presente en la Vendimia será el ministro de Economía Luis Caputo. Sin embargo, hay que esperar confirmaciones de último momento en los próximos días, como sucede habitualmente.

Además de Cornejo, quienes viajarán a New York son Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).La convocatoria apunta a que los mandatarios provinciales formen parte de la Argentina Week,un evento clave en Manhattan organizado para seducir a Wall Street y atraer inversiones extranjeras.

Otros funcionarios que se van con el presidente a los Estados Unidos son la secretaria general Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Por qué Toto Caputo estará en la Vendimia

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, llegará a la provincia de Mendoza para participar del Foro de Inversiones y Negocios.

El evento se realizará el 6 y 7 de marzo en el Hotel Hilton, de Guaymallén, y ya se convirtió en parte de la agenda vendimial. El encuentro está organizado de manera conjunta entre el Gobierno de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino (CEM) y, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, busca establecer y consolidar vínculos directos para incentivar el desarrollo económico local.

Se trata del principal encuentro de networking de la provincia y, como en ediciones anteriores, tiene por objetivo la promoción de las inversiones. Por eso la presencia de Caputo es muy importante.