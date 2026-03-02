Jorge Macri inaugura el año legislativo de la Ciudad de Buenos Aires con su discurso de apertura de sesiones

El jefe de Gobierno estará presente en el recinto desde las 9.30 para hacer un balance del año anterior de gestión y adelantar lo que viene para la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, brindará un discurso ante el Cuerpo Parlamentario este lunes, con el objetivo de inaugurar el 29º período de sesiones ordinarias.

El acto en la Legislatura porteña se iniciará a las 9.30, donde el mandatario estará acompañado de la vicejefa de Gobierno porteña, Clara Muzzio, quien preside el cuerpo legislativo, y Matías López, vicepresidente primero de la Legislatura.

Se espera que Jorge Macri enumere los puntos centrales de su gestión para este año, con foco en políticas de seguridad, iniciativas económicas, educación, salud y obras viales como la licitación de la línea F del subte.