Jorge Macri lanza créditos hipotecarios para la clase media: tasa subsidiada y cuotas más bajas que un alquiler

El Gobierno de la Ciudad financiará hasta $100 millones para la primera vivienda con una tasa del 7,5% + UVA.

En un giro significativo de la política habitacional porteña, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó este miércoles una nueva línea de créditos hipotecarios destinados exclusivamente a la clase media. Con el objetivo de reparar lo que calificó como una "deuda histórica", la Ciudad subsidiará dos puntos de la tasa de interés del mercado, ofreciendo una financiación del 7,5% + UVA a través del Banco Ciudad.

El fin de la "injusticia": Cambio en el destino de los fondos Durante la conferencia de prensa en la sede de Uspallata, Jorge Macri fue crítico con las gestiones anteriores, señalando que los recursos del Instituto de Vivienda (IVC) se concentraron excesivamente en villas y asentamientos.

"Esa política fracasó y generó una profunda injusticia. Mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias que viven de su trabajo priorizan el alquiler mes a mes. Queremos que el esfuerzo y el trabajo vuelvan a tener recompensa", sentenció el mandatario.

Jorge macri GCBA Para financiar este nuevo programa, la Ciudad implementará tres fuentes de recursos:

Redireccionamiento del IVC: Los fondos que se destinaban a urbanización de villas ahora financiarán estos créditos.

Concesión de medios públicos: Se anunció la concesión de los medios de comunicación de la Ciudad para derivar esos ingresos a la vivienda.

Dividendos del Banco Ciudad: Los excedentes de la entidad se reinvertirán para fortalecer el sistema crediticio. Requisitos y montos: ¿Quiénes pueden acceder? La nueva línea de créditos busca ser accesible para empleados en relación de dependencia, monotributistas y autónomos. Los puntos clave son: