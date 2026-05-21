Jorge Macri anunció que los taxis y las aplicaciones "van a competir con reglas claras"

Jorge Macri enviará un proyecto a la Legislatura porteña para flexibilizar requisitos y regular la competencia entre taxis y aplicaciones de viaje en CABA.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Joge Macri, enviará un proyecto a la Legislatura para que aumente la seguridad y se modernice el servicio de transporte privado porteño: “Desburocratizamos el sistema, y los taxis y las aplicaciones van a competir con reglas claras en CABA ”, aseguró este jueves el mandatario.

Asimismo, desde su gestión, manifestaron que pretenden “agilizar viajes” y “reducir los trámites” que deben hacer los choferes de taxis para que, de esa manera, se “normalice” la convivencia entre ambos servicios.

“La política fingió demencia y eligió mirar para otro lado. La facultades las tienen el Gobierno, el Poder Judicial y tiene que tomar cartas en el asunto. Mientras millones de personas, en todo el mundo, ya usaban aplicaciones todos los días, acá seguíamos atrapados en las reglas viejas y absurdas. Todos sabían que las plataformas existían e, incluso, hacían publicidad, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Para los taxis tampoco funcionaba: los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos”, señaló Macri.

El anuncio de Jorge Macri Entre los puntos vinculados a los taxis, se encuentran: trabajar con vehículos más grandes, de hasta ocho 8 plazas (incluido el conductor), como una camioneta familiar y se reduce la capacidad mínima de pasajeros a 4 (con el conductor).

Por otra parte, se eliminará la capacidad mínima de baúl o compartimiento de carga requerida; el máximo de plazas permitidas para vehículos accesibles y la necesidad de escribano público para formalizar la operatoria.