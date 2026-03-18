Jorge Macri lanza un plan de vivienda para la clase media: créditos y medidas para la casa propia

Este miércoles, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, encabezará un acto clave para la agenda urbana y social del distrito. Desde la sede de Gobierno en Parque Patricios, el mandatario anunciará una serie de medidas diseñadas específicamente para que la clase media pueda superar las barreras del mercado inmobiliario y acceder a su primera vivienda.

Detalles del anuncio La presentación está programada para las 7:45 en el edificio gubernamental ubicado en Uspallata 3160. Se espera que Jorge Macri brinde detalles sobre nuevas herramientas de financiación y beneficios destinados a quienes hoy alquilan o no logran calificar para los créditos hipotecarios tradicionales.

Los ejes principales del anuncio incluirían:

Líneas de crédito específicas: Acuerdos con el Banco Ciudad y otras entidades para ofrecer tasas preferenciales.

Incentivos para jóvenes: Programas orientados a facilitar el primer paso hacia la propiedad para trabajadores de sectores medios.

Alivio para inquilinos: Medidas complementarias que ayuden en la transición del alquiler a la compra. Un giro en la política habitacional de la Ciudad Este anuncio marca una definición política clara en la gestión de Jorge Macri, quien en las últimas semanas había anticipado un cambio de prioridades. "La injusticia con la clase media no va más", había señalado el Jefe de Gobierno, subrayando la necesidad de que el Estado porteño acompañe a los sectores que, con su esfuerzo y trabajo, sostienen el dinamismo de la Capital pero encuentran dificultades para arraigarse de forma definitiva.