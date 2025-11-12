Descarrilamiento del Tren Sarmiento: qué reveló el examen de alcoholemia del motorman

El conductor de la unidad del Tren Sarmiento que descarriló en Liniers fue sometido a controles de alcohol y drogas. En tanto, el juez a cargo solicitó los registros de las comunicaciones y la actividad de los señaleros.

El conductor del tren de la línea Sarmiento que descarriló el martes en la estación Liniers dio negativo en los exámenes de consumo de alcohol y drogas. Las pruebas fueron ordenadas por el juez federal Julián Ercolini, quien está a cargo de la investigación por el siniestro ferroviario que dejó un saldo de veinte personas heridas.

Los análisis toxicológicos forman parte de las primeras medidas impulsadas por el magistrado para esclarecer las causas del accidente.

Cómo sigue la investigación por el descarrilamiento del Tren Sarmiento En las últimas horas, el juez solicitó el relevamiento de todas las grabaciones de video y audio disponibles antes y después del hecho, así como las modulaciones entre la cabina y el personal de control, y la actividad registrada por los señaleros durante ese lapso.

De acuerdo con información preliminar relevada por los peritos a TN, fue descartada una falla humana en la operación del tren. Según las evaluaciones técnicas iniciales, el sistema ferroviario cuenta con cerrojo y traba de palanca, lo que imposibilita que se modifique la dirección de las vías mientras la formación circula por el tramo correspondiente.

En el caso investigado, casi toda la formación había atravesado el desvío correctamente, y solo los últimos vagones se descalzaron.