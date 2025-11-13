El Tren de Cercanías suma apoyo legislativo y se encamina a su ratificación definitiva

En una reunión plenaria conjunta de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Obras y Servicios Públicos, el Senado emitió despacho favorable al Decreto del Poder Ejecutivo N° 2268, que ratifica el Acta Acuerdo entre la Provincia de Mendoza y Belgrano Cargas y Logística S.A. para la implementación del Tren de Cercanías.

El encuentro se desarrolló en el edificio Margarita Malharro de Torres y contó con la participación de Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial; Patricia Bueno, directora de Asuntos Jurídicos; y Emanuel Juan, director de Gestión de Proyectos y Contratos. Los funcionarios brindaron detalles técnicos del proyecto, el proceso licitatorio y los alcances de la obra, que busca fortalecer la conectividad regional y la integración de los oasis productivos.

Badui explicó que el Tren de Cercanías “forma parte del plan de movilidad integral de Mendoza ”, cuyo objetivo es vincular el Este provincial con la zona metropolitana, complementando el actual servicio del Metrotranvía.

El trazado completo tendrá 33 kilómetros de recorrido, uniendo General San Martín (Junín) con Gutiérrez (Maipú) y atravesando las estaciones Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega y Coquimbito.

Con una inversión estimada en 130 millones de dólares y capacidad para 500 pasajeros por formación, el proyecto —cuya apertura de sobres será el 26 de noviembre— apunta a ofrecer una alternativa de transporte moderna, eficiente y sustentable.

Detalles técnicos y cronograma de licitación

La frecuencia de los trenes será cada 60 minutos, con salidas simultáneas desde ambas cabeceras. La interconexión se realizará en la Estación Barcala, mediante vías independientes con desvíos dinámicos, lo que permitirá mantener operativos tanto el tren de cargas como el nuevo servicio de pasajeros.

La velocidad máxima será de 90 km/h y la promedio de 68 km/h, permitiendo cubrir todo el trayecto en unos 28 minutos por tramo.

La licitación pública internacional, con apertura prevista para el 3 de diciembre, estará dividida en tres tramos:

Infraestructura ferroviaria: renovación total de los 33 km de vías, intervención en 27 pasos a nivel, instalación de barreras, señalización y puesta en valor de obras de arte (alcantarillas y terraplenes).

Operación y mantenimiento: las empresas oferentes deberán presentar propuestas técnicas y comerciales, además de contemplar la explotación de servicios complementarios en estaciones.

Provisión de material rodante: adquisición de tres formaciones nuevas (triplas) con capacidad para 506 pasajeros cada una (210 sentados y 296 de pie).

El presupuesto oficial asciende a 184 mil millones de pesos para la obra básica y 28 mil millones para el material rodante, con un plazo de ejecución de 365 días desde el inicio. La obra generará 150 empleos directos y 300 indirectos.

“Una licitación que despertó gran interés”

La subsecretaria Marité Badui destacó que la convocatoria “ha generado mucho interés”, especialmente en el segundo tramo vinculado a la operación del servicio, que requiere la inscripción de los oferentes en el Registro Nacional de Operadores de Carga y Pasajeros.

“Es una licitación pública internacional que ha generado mucho interés. Se publicó inicialmente en carácter de borrador para recibir observaciones, y luego en su versión final, incorporando las inquietudes planteadas”, explicó la funcionaria.

Respaldo nacional y marco normativo

El mensaje de elevación del Decreto 2268 recuerda que la Ley Nacional 27.132 declaró de interés público y objetivo prioritario la reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y cargas en todo el país.

Además, el Decreto N° 1556/25 ratifica el Acta Acuerdo del proyecto “Tren de Cercanías – Mendoza”, y habilita la posibilidad de intervenir en otros tramos ferroviarios para optimizar el sistema de transporte provincial.

Ambas partes acordaron que solo podrán prestar el servicio los operadores inscriptos en el Registro de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Movilidad sustentable e inclusión

Finalmente, Badui subrayó que el Tren de Cercanías no compartirá vías con Belgrano Cargas, ya que se utilizará la traza sur, completamente liberada. Además, destacó que todos los paradores contarán con accesibilidad universal, siguiendo el modelo del Metrotranvía.

Las formaciones dispondrán de espacio para bicicletas y sectores adaptados para personas con movilidad reducida, fomentando la intermodalidad y la movilidad sustentable en la provincia.

Con este paso legislativo, Mendoza avanza hacia una obra clave para reimpulsar el transporte ferroviario, integrando tecnología, eficiencia y desarrollo territorial.