Brutal pelea en un furgón del Belgrano Norte: un hombre desafió a un policía y el oficial lo golpeó

Un pasajero provocó a un policía que viajaba en el mismo vagón del tren Belgrano Norte y el efectivo no dudó en responder con golpes.

El enfrentamiento tuvo lugar el miércoles por la noche en un furgón del tren Belgrano Norte.

El miércoles por la noche trascendió un insólito hecho de violencia a bordo del tren Belgrano Norte. Un hombre provocó a un policía que viajaba en el mismo furgón del ferrocarril y, tras una discusión, el oficial lo golpeó.

Si bien se desconoce cómo inició la pelea, pasajeros testigos filmaron el momento en el que la tensión comenzó a sentirse en el furgón, cuando el individuo, que parecía estar bajo los efectos de algún estupefaciente, empezó a provocar al oficial de seguridad.

“Vos sos un maleducado. ¡Boludo!”, le comenzó a gritar el sujeto, que viajaba con una remera de River Plate, al policía. Por su parte, el oficial le respondió, con enojo: “Ah, ¿sí? Según vos. No me pechés. Andá para allá”.

Mirá el video de la pelea en el furgón del Belgrano Norte Pelea entre un policía y un pasajero en el Tren Belgrano Norte 1 Enseguida, el agente de seguridad respondió la agresión verbal y redujo al individuo con varios golpes. Mientras el hombre se ve sorprendido por la reacción del policía y ante su falta de defensa, se escucha como el resto de los pasajeros le piden al oficial que pare. Por ello, el primer agresor intentó escapar de inmediato del furgón, pero el oficial no dudó en seguirlo hasta que se calmara la situación.