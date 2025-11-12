Múltiples accidentes en Buenos Aires: un hombre murió tras ser atropellado por un tren

La mañana de este miércoles estuvo marcada por varios accidentes en la Ciudad de Buenos Aires.

Múltiples accidentes de tránsito se registraron este miércoles por la mañana en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), lo que generó demoras y la intervención de personal de emergencias. Los siniestros ocurrieron en los barrios de Agronomía y Villa del Parque, donde actuaron efectivos policiales, bomberos y el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Las imágenes del choque Accidente 1 En Agronomía, un auto chocó contra la estructura del Metrobus de la avenida San Martín, a la altura de la calle Melincué. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el conductor del vehículo, un hombre de 60 años, perdió el control del Fiat Siena y terminó sobre la rampa del corredor exclusivo.

Afortunadamente, no hubo heridos. El automovilista explicó que el accidente ocurrió debido a una distracción al volante. Aunque la circulación en la zona no fue interrumpida, se registraron demoras parciales, mientras trabajaban efectivos policiales y se aguardaba la llegada de grúas para remover el vehículo.

En paralelo, otro siniestro vial ocurrió en Villa del Parque, a la altura de la calle Empedrado, donde un hombre murió al ser embestido por un tren del Ferrocarril San Martín. De acuerdo con fuentes policiales, Bomberos de la Ciudad y personal del SAME acudieron rápidamente al lugar y encontraron al hombre tendido a un costado de las vías. Un médico del servicio de emergencias constató su fallecimiento en el lugar.