En las últimas horas, una noticia causó una profunda conmoción luego de que una reconocida conductora y escritora confirmó que fue abusada cuando era niña. La mujer no habló nunca sobre el tema y en una íntima charla con Luis Novaresio decidió confesar la dura situación que atravesó.

Se trata nada más ni nada menos que de Gigliola "Canela" Zecchin. La comunicadora contó detalles del calvario que vivió en su niñez y sorprendió por supuesto al conductor: "Conté que sufrí un abuso porque surgió de la escritura. No hablé nunca con nadie de esta experiencia cuando era una niña tan pequeña".

"Simplemente, fluyó y sentí que tenía hoy que dar testimonio en nombre de todos los niños que sufren abuso y que no lo pueden decir", expresó en otra parte de la charla. Canela además sostuvo que "sucedió en esos ámbitos de abandono que los chicos padecen en esos límites que plantea el hambre, la guerra, el miedo, lo que fuese... Cualquiera de las cosas que hacen que una madre deje a su hijo en un lugar poco conocido".

Video: una legendaria conductora confesó que fue abusada cuando era niña La legendaria conductora y escritora que confesó que fue abusada cuando era niña: "No hablé nunca"

Canela, totalmente conmovida, subrayó que "la manera en que lo cuento tiene que ver con la niña que nunca abrió los ojos. Tenía tanto terror y me sentía tan invadida por algo que me parecía monstruoso que ni siquiera pensé que era una persona". Luis Novaresio le consultó si tuvo pesadillas del calvario que vivió y ella expresó: "No, pero lo tengo muy presente".