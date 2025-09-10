Una conductora de canal América le tiró un fuerte palito a sus panelistas: "Hoy pedí reunión de producción"

En pleno vivo de su programa, la picante presentadora del canal de Palermo no dudó en criticar a algunos integrantes de su panel por una llamativa razón.

La reconocida conductora inició su programa en canal América con un llamado de atención dirigido a los integrantes de su panel. Con evidente enojo, la presentadora realizó una particular rendición de cuentas al momento de introducir a su colega en “Sálvese quien pueda”, a quien se refirió con un apodo muy específico.

Fue en los primeros instantes de la emisión SQP (América TV) de este martes en directo cuando, con un marcado tono de ironía, fiel a su estilo, Yanina Latorre soltó la frase: “Volvió Lizardo, el eventero del grupo”. Este comentario marcó la pauta de lo que sería un incómodo intercambio frente a las cámaras.

La conductora manifestó su descontento, revelando que había solicitado una junta con el equipo a cargo del ciclo. “Hoy pedí reunión de producción, por prioridades”, expresó con leve fastidio, atenuando su comentario con una risa nerviosa. Dirigiéndose a los presentes, reconoció los compromisos laborales de alguna de ellas, pero señaló la reiterada ausencia de otro: “Majo también se va a laburar, de Ximena no puedo decir nada porque nunca me faltaste por un evento”.

Yanina Latorre apuntó contra sus panelistas en SQP. Video: SQP (América TV) / X @TeleBizarra

La situación se tensó un poco cuando Fede Popgold intentó justificar sus propias inasistencias al mencionar un compromiso de gran envergadura. “El 24 de septiembre tengo un Gran Rex”, afirmó con humor, pero Yanina le dio la derecha al tratarse de un evento en el que el comunicador trabaja.