La panelista de canal América que será llevada a la Justicia tras los serios dichos sobre Gustavo Sofovich

Luego de las delicadas declaraciones que hizo la integrante de un programa de canal América, Gustavo Sofovich no dudó en accionar legalmente para defenderse.

Un conflicto judicial ha comenzado a escribirse entre una de las panelistas de canal América y Gustavo Sofovich. El reconocido productor teatral inició acciones legales contra la artista, imputándole presuntos delitos de calumnias e injurias. El empresario del entretenimiento fundamentó su decisión en la necesidad de imponer un límite mediante la vía formal, argumentando que no recurre a otros métodos al no ser “ un matón”.

Gustavo Sofovich reaccionó ante las acusaciones de la figura de canal América El origen de la disputa inició con acusaciones públicas realizadas por Nazarena Vélez, quien señaló a Gerardo Sofovich, ya fallecido y padre de Gustavo, de supuestas situaciones incómodas e inapropiadas en el trabajo, dando a entender que también referiría a lo sexual. Frente a estas graves imputaciones, el empresario respondió de manera contundente: “Se equivocó y nosotros, los seres humanos tenemos consecuencias y acá tiene que haber una consecuencia”.

En el desarrollo de los hechos que relató en la entrevista que Luis Ventura le hizo para canal América, Gustavo Sofovich recordó un antecedente de su relación laboral con la mediática. Relató que, en el pasado, accedió a una petición suya: “En su momento, me pidió que le ponga a Barby en ‘La Peluquería de Don Mateo’ y lo hice porque le servía al programa”. Este dato es presentado como un gesto de buena fe que contrasta con la situación actual.

Qué dijo Gustavo Sofovich del conflicto con Nazarena Vélez Nazarena Vélez y Gustavo Sofovich enfrentados judicialmente tras serias declaraciones de la actriz Nazarena Vélez y Gustavo Sofovich enfrentados judicialmente tras serias declaraciones de la actriz. Video: A la tarde (América TV)

La postura del productor se mantiene firme respecto a la gravedad de las declaraciones que se le atribuyen a Vélez. Al respecto, fue categórico: “No hay nada roto, pero si vos decís abiertamente que yo te toqué el cu* (...). Tocarle el cu* a una mujer es un delito, antes, ahora y siempre. Llamarme ‘sor*’ es una injuria y los actos tendrán consecuencias en la Justicia. La tengo que parar y, como no soy un matón, lo tengo que hacer legalmente”.