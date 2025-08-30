Yanina Latorre incisiva con Marixa Balli por uno de los motivos de su salida de canal América

Luego de que De Brito le revelara a Yanina Latorre las verdaderas razones de la portazo de Marixa Balli, la conductora de SQP le dedicó un fuerte descargo.

La partida de Marixa Balli de LAM (América TV) fue inicialmente justificada mediante un argumento de índole profesional, señalando que la panelista había recibido una oferta de Telefe imposible de rechazar. Yanina Latorre explicó su enojo respecto a uno de los reales motivos por los que la Cachaca se fue de la señal.

Frente a este escenario, el canal de las pelotas optó por elevar su propuesta para retenerla. La posibilidad de acompañar a Marley en sus viajes se vio complementada con dos oportunidades tentadoras: unirse al elenco de MasterChef Celebrity (Telefe) y formar parte del panel de A la Barbarossa (Telefe). Ante este abanico de posibilidades, se informó que Ángel de Brito accedió a no retenerla.

La situación no pasó desapercibida para Yanina Latorre, quien desde el estudio de SQP (América TV) expuso su versión de los hechos sin mediar palabras. “Atrevida. Ella iba dos veces por semana, yo estoy trabajando acá y ni siquiera iba a camarines. Te juro que me cayó…le dije a Ángel si estaba seguro y me dijo: ‘Bueno, hay cada loca’”.

Yanina Latorre muy molesta con la actitud de Marixa Balli El enojo de Yanina Latorre con Marixa Balli luego de su salida de América TV

La panelista de canal América profundizó en su malestar, sugiriendo que podría existir un conflicto personal subyacente. “Yo estoy laburando acá, llegó 8 y 20 (a LAM), laburo y me voy. Yo no le hice nada, evidentemente ella tiene algo conmigo”, remarcó, y Majo Martino le preguntó si tiene que ver con la conducción de ella en LAM cuando no está de Brito. “Yo no quiero conducir cuando está ella, le fueron con un cuento”.