La conductora de América opinó sobre los descargos de las hijas de Maradona tras el accidente de Claudia Villafañe.

Claudia Villafañe vivió un momento muy tenso luego de sufrir un accidente vehicular en las inmediaciones de la cancha de River Plate. En medio de todo esto, Gianinna Maradona publicó un descargo en sus redes contra la prensa por exagerar sobre el incidente y Yanina Latorre opinó fuertemente.

"Es cierto que mi mamá chocó, lo que no es cierto es que su vida corre peligro. Gracias a Dios, está bien. Le dieron tres puntos donde se abrió la cabeza y la tomografía salió espectacular", publicó la hija de Diego Maradona tras el siniestro. Además, agregó: "Mi hijo y mis amigos/familia saben que no hay que creerle nada a los amarillistas de siempre, pero la preocupación con los titulares es inmanejable. Los detesto".

Yanina apuntó contra las hermanas: "Las hermanas Maradona son muy exageradas cuando pasan estas cosas, por todo se enojan. Tienen que entender que son las hijas de Diego Maradona". Sin embargo, también empatizó con la situación y dejó en claro que hay mucho amarillismo.

Video: Yanina Latorre apuntó contra las hijas de Diego Maradona Yanina Latorre apuntó contra Dalma y Gianinna Maradona tras el enojo con la prensa

"Por un lado, es verdad que se vende mucha mierd*, hay mucho amarillismo y los portales, con tal de conseguir clics, los títulos son tremendos. Pero tendrían que estar acostumbradas a esto", opinó Yanina sobre el posteo de Gianinna que salió a criticar a los medios.