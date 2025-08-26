El conductor desmintió el rumor y en las últimas horas Yanina Latorre reveló datos sobre el contrato de Santiago del Moro.

En las últimas horas, el mundo de la farándula se vio revolucionado luego de que Paulo Varela comentó en "Intrusos" que Santiago del Moro se iría de Telefe tras los exitosos ciclos de Gran Hermano. Lo cierto es que el propio conductor salió a aclarar la situación y Yanina Latorre contó datos que tienen que ver con su contrato.

"Lo tengo confirmado por una muy alta fuente y lo que me dicen es que esto tiene frenado los castings para lo que serían los nuevos participantes de Gran Hermano", comentó Paula Varela en Intrusos. Inmediatamente, Del Moro salió a desactivar la bomba expresando que seguirá ligado al canal.

Por su lado, Yanina reveló que dialogó con Santiago del Moro y contó además detalles del contrato con Telefe que tendría el exitoso conductor: "Santiago tiene contrato vigente que termina en diciembre de 2025. El nuevo contrato iría hasta el 2030, lo tiene todo cerrado de palabra, pero todavía no hizo la reunión".

Video: los detalles del futuro de Santiago del Moro Revelaron detalles del futuro de Santiago del Moro tras los rumores de salida de Telefe La conductora de América contó lo que le dijo su colega: "Hola rubia, antes que me preguntes nada, es cualquier cosa lo que dicen. Tengo oferta hasta 2030 y contrato vigente". Yanina además contó que Telefe le sigue pagando el sueldo por más que no se encuentre al aire debido al famoso contrato de exclusividad con el canal.