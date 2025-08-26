¿Ciclo cumplido? Santiago del Moro rompió el silencio y reveló si se va de Telefe

En las últimas horas, Paula Varela contó en "Intrusos" que Santiago del Moro habría decidido ponerle punto final a su etapa en el "canal de la familia".

Santiago del Moro es uno de los conductores más exitosos que tiene Telefe y el canal se convirtió en su segundo hogar. El conductor estuvo al mando de las ediciones anteriores del Gran Hermano y además promocionó la famosa "edición dorada" del reality.

Sin embargo, en "Intrusos" comentaron que la etapa al frente del ciclo y de Telefe había terminado, algo que sorprendió a todos en redes sociales: "Lo tengo confirmado por una muy alta fuente y lo que me dicen es que esto tiene frenado los castings para lo que serían los nuevos participantes de Gran Hermano", contó Paula Varela.

Luego, agregó: "Todo esto es muy reciente y me dicen que esto es asi, hace tiempo que no postea nada en las redes sociales donde era súper activo porque ama el proyecto y el programa. Me comuniqué con El Trece porque se hablaba de un pase de canales, pero desde ahí lo niegan".

En medio de todo esto, Santiago decidió tomar el teléfono y ponerle punto final a los rumores sobre su salida de Telefe: "A todos los que me preguntan. Sigo en mi casa, Telefe y feliz que así sea". El conductor reveló que estará en los Martín Fierro que se llevarán a cabo en septiembre.