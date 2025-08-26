La venganza de Ingrid Grudke: arremetió contra su expareja luego de que él la engañara con su sobrina política
Luego de la amargura que vivió Ingrid Grudke al conocer la fuerte traición de Martín Colantonio, la modelo logró pegarle a su ex donde más le duele.
La escandalosa separación entre Ingrid Grudke y su ahora expareja, Martín Colantonio, ha dado un nuevo capítulo. Cabe recordar que el empresario la engañó nada más ni nada menos que con su sobrina política desatando una verdadera polémica.
En una reciente entrevista con Karina Mazzocco, entre lágrimas y una entereza admirable, Ingrid Grudke contó cómo fue el momento en el que lo enfrentó a Colantonio luego de enterarse de la increíble traición: "Le dije 'yo ya sé todo'. Fui contundente, vi una imagen de vos y Andrea en el ascensor en la casa de Buenos Aires, yo se que estás saliendo con Andrea", confesó respecto al duro momento en el que tuvo que decirle que ella tenía pruebas de la infidelidad.
Este martes en A la tarde (América TV), el periodista Luis Bremer reveló: “Esta información lo va a dejar helado a Martín Colantonio por que le va a quitar Ingrid, ya lo hizo, ya mandó carta documento, le quita la garantía de la heladería Luciano´s, que está en un centro gastronómico de Posadas”.
Los detalles de la venganza de Ingrid Grudke tras la fuerte traición de su ex
El panelista de América TV agregó: “Ingrid perdió 100.000 dólares, además de la traición familiar y emocional, perdió plata que este muchacho dijo no tener”.
Sobre la especie de venganza que Ingrid pudo tomar contra la jugada deshonesta que Colantonio le hizo, Bremer expuso: “En el medio había papeles que sí Ingrid tenía, por ejemplo la garantía del gimnasio y la heladería”. El periodista dijo que el local sería un talón de Aquiles para el ex de Grudke, por tratarse del negocio que más factura, y porque Martín Colantonio se negó a darle ese comercio en el arreglo que la modelo quiso hacer en primera instancia.