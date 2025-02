Escándalo: dos empleados denunciaron al ex de Ingrid Grudke por maltratos

Martín Colantonio e Ingrid Grudke protagonizaron un verdadero escándalo luego de que se conoció que él le fue infiel con la sobrina política de ella, quien en ese momento se encontraba casada con el sobrino de la modelo. En medio de todo esto, dos empleados de los locales que tienen ellos denunciaron maltrato por parte de Colantonio.

En el programa "Puro Show" de El Trece, hablaron sobre esta situación y entrevistaron a Enzo y Fátima Roa. Obviamente que la primera pregunta de uno de los conductores del ciclo fue cómo se dio la situación en donde Martín Colantonio los maltrató y ellos contaron todo con lujo de detalles.

La joven comenzó a contar que la situación se dio en una reunión de trabajo que mantuvieron con la expareja de Ingrid Grudke. Luego, contó que "esa reunión no era más una de reunión de motivación porque siempre hacía reuniones para motivar la venta, sino que era una reunión de amenaza".

"Él se dio cuenta de que nosotros éramos el problema de que el local no funcione y nos amenazaba para que nos pongamos las pilas o que renunciemos porque no nos quería más ahí, pero no nos iba a echar porque no nos iba a pagar", contó Fátima sobre la terrible situación.

Las fuertes amenazas de Martín Colantonio a sus empleados:

También dejó en claro que uno de los dichos de Colantonio fue que "nos iba a torturar para que nosotros renunciemos por nuestra cuenta". En medio de la charla amenazante, la joven confesó que en un momento de la reunión les dio alfajores vencidos para que coman.