La panelista que se bajó de un exitoso programa de Telefe por el cruce que mantiene con Robertito Funes Ugarte

La tensión entre las figuras se intensificó y el ciclo de Telefe quedó como escenario de la pésima relación que tiene la periodista con el comunicador mendocino.

El periodista una vez más en el foco del conflicto con su colega.

Un profundo desacuerdo marca la relación entre la conocida periodista y Robertito Funes Ugarte, llegando al extremo de que la panelista de Telefe se niegue a compartir el set de grabación con su colega. La situación es tan crítica que el comunicador mendocino expuso que ella prefiere que "le descuenten los días" antes de tener que colaborar con él.

El origen de este distanciamiento se remonta a la reciente falta de Georgina Barbarossa en la conducción de su ciclo A la Barbarrosa (Telefe), un espacio que quedó a cargo de Robertito. Este hecho motivó a Nancy Pazos a decidir no presentarse en la mesa donde ejerce como comentarista, la misma que en numerosas oportunidades la ubicó en el centro de la controversia debido a sus enfrentamientos con Mariana Brey.

Para suplir la vacante, se incorporó a Diego Brancatelli con el objetivo de equilibrar las perspectivas políticas en un debate con Brey, representando una visión opositora frente al enfoque oficialista. La emisión matutina transcurrió con normalidad, sin incidentes destacables.

Desde su perspectiva, Funes Ugarte se refirió al asunto comentando: “Que Nancy no está, lo sabemos desde el primer día. Acá, la única irremplazable es Georgina, el resto, somos todos funcionales. Tengo unos compañeros excelentes y el programa se hace solo, todo fluye en la mesa”.

No obstante, Brey no compartió la postura conciliadora de Robertito y, al ser consultada sobre la ausencia de Pazos, respondió con ironía: "No me había dado cuenta. De Branca -Diego Brancatelli- ya sabía que iba a venir, la producción me avisó y me parece una buena incorporación".