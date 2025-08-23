Cris Morena cumplió años y Telefe le dedicó un emotivo posteo en medio del duelo por la trágica muerte de su nieta

A pocas semanas del angustioso fallecimiento de Mila, Telefe homenajeó a Cris Morena en el día de su cumpleaños número 69.

Ante un suceso familiar de inmensa tristeza, Cris Morena se encuentra atravesando un momento profundamente doloroso. El fallecimiento de su nieta la impactó poco después de concluir la exitosa serie de shows de Margarita y en vísperas de reiniciar el rodaje de la siguiente etapa de la ficción juvenil. La reconocida creadora optó por cancelar todos sus compromisos inmediatos y partir rápidamente hacia Miami para acompañar a su hijo y a toda la familia en el duelo. En medio de este contexto, adoptó una resolución concerniente a la serie televisiva.

Recientemente, la productora utilizó sus redes sociales para rendir tributo a una de sus obras más emblemáticas a través de una publicación cargada de emotividad. En su perfil de Instagram, recordó el legado perdurable de Chiquititas, esa historia que "nos enseñó a mirar el cielo con otros ojos". En la misma línea, expresó: "Chiquititas es la voz que nos canta y nos recuerda que nunca dejemos ir a nuestro niño interior: ese hogar, ese rinconcito de luz donde aprendimos a reír, soñar y vivir en alegría".

El sentido reconocimiento estuvo acompañado por un material audiovisual donde nuevos artistas de su institución, Otro Mundo, realizaron una versión de uno de los temas musicales más icónicos de la producción. Las secuencias, difundidas en sus plataformas digitales, se combinaron con momentos memorables de aquel programa que se convirtió en un fenómeno cultural para su época. La productora añadió una reflexión: "Treinta años después, seguimos creyendo que las alas crecen cuando el corazón decide Volar Mejor".

Así homenajeó Telefe a Cris Morena en el día de su cumpleaños El video que compartió Telefe para homenajear a Cris Morena en su cumpleaños El video que compartió Telefe para saludar a Cris Morena en su cumpleaños número 69. Video: Instagram @telefe Este sábado,Telefe le dedicó una publicación con un video compuesto por instantáneas de las ficciones que ella concibió y que dejaron una huella imborrable en la audiencia, todo ello acompañado por una narración de la propia Cris Morena y la canción “Thank you for the music” de ABBA. El mensaje decía: “Tu luz sigue encendiendo corazones rojos en todo el mundo. Tus historias y canciones hacen que nuestro cuento valga la pena”.