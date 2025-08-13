Accidente Mila Yankelevich: denuncian irregularidades en la investigación
Mila Yankelevich, hija de Tomás Yankelevich, falleció el 28 de julio en Miami cuando una barcaza chocó contra el velero en el que iba junto a otras niñas.
Mila Yankelevich, hija de Tomás Yankelevich y nieta de Cris Morena, falleció a fines de julio en un accidente en Miami cuando una barcaza chocó contra el velero en el que iba ella junto a otras niñas. Se inició una investigación para determinar exactamente qué ocurrió y, ahora, familiares denuncian irregularidades en el caso.
En El Diario de Mariana, Martín Candalaft reveló: "Nosotros tenemos documentos extraídos, directamente, de la causa judicial en Estados Unidos. Una de las familias afirma que no se está investigando como corresponde y, además, aporta datos desconocidos".
Continuó: "Son las familiares de una de las niñas que sobrevivió, de nueve años, que cuentan que ella tiene daños en su cuerpo que le van a durar toda la vida, y también el aspecto psicológico".
“Ahora, a raíz de esta denuncia ahora interviene la justicia de los Estados Unidos, más allá de que estaba investigando la Guardia Costera, y se sacan algunas conclusiones que eran desconocidas. Ya les digo que nadie habla de accidente, esto se pudo haber evitado", añadió.
Qué se sabe de la investigación del accidente de Mila Yankelevich
El comunicador contó: "Se identifica, por primera vez, a la empresa Waterfront Construction, dueña de la barcaza que, ahora sabemos, que no transportaba basura sino que eran productos para construir un muelle en una mansión".
"También están apuntados, en la investigación, el Miami Yacht Club, que es de donde salió el velero y la Youth Sailing Foundation, organizadora del campamento de verano. La investigación va por la responsabilidad de las tres partes, no solamente de una. En este documento dice que no está bien que el velero estuviera por ahí, pero también está mal que la barcaza no lo haya visto y evitado. Asevera que todos los participantes fueron descuidados, imprudentes y negligentes en el momento previo al siniestro. Además, el capitán, si bien tenía doce años de experiencia, no tenía licencia y le reprochan que operó el barco imprudentemente y que debería haber tenido un miro en la proa, sabiendo que estaba en aguas, regularmente, llenas de navegantes recreativos", cerró.