Un nuevo documento agrava el caso sobre la muerte de Mila Yankelevich: "Nadie habla de accidente"
Varios días después de la muerte de Mila Yankelevich, se dieron a conocer aún más irregularidades con la empresa involucrada. Aquí los datos.
En medio del dolor por la trágica muerte de Mila Yankelevich en un accidente náutico en Miami, la investigación judicial ha tomado un nuevo rumbo. Un documento presentado en el programa DDM ha expuesto aparentes irregularidades en el proceso y ha señalado una grave negligencia por parte de varias empresas involucradas.
El periodista Martín Candalaft fue el encargado de dar a conocer el documento de la causa, que consta de más de 30 fojas y fue extraído directamente del expediente judicial en Estados Unidos. Según explicó Candalaft, la familia de una de las niñas que sobrevivieron al accidente, identificada como E.Z., sostiene que la investigación "no se está investigando como corresponde y aporta datos que eran desconocidos". La menor, de 9 años, habría sufrido daños físicos y psicológicos irreversibles.
Una de las conclusiones más contundentes del documento es que "nadie habla de accidente y esto se pudo haber evitado". La investigación, que ahora cuenta con la participación de la Justicia de Estados Unidos, apunta a varias empresas y a la organización del campamento como responsables del suceso.
Candalaft detalló que la investigación se está desarrollando en varios frentes. La empresa Waterfront Construction, dueña de la barcaza, es una de las apuntadas. El periodista aclaró que la embarcación no transportaba basura, como se había dicho en un primer momento, sino productos para construir un muelle. Las otras dos empresas señaladas son el Miami Yacht Club y la Youth Sailing Foundation, que organizaba el campamento.
El documento es muy claro al señalar la negligencia porque se establece que "todos los participantes fueron descuidados, imprudentes y negligentes durante los momentos previos al accidente". En el caso de Waterfront Construction, el texto indica que fueron "negligentes al operar la barcaza sin la debida precaución, sin personal suficiente para vigilar y sin intentar evitar la colisión". Además, se reveló que el capitán de la embarcación, a pesar de tener 12 años de experiencia, no cuenta con la licencia necesaria.