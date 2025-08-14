Un nuevo documento agrava el caso sobre la muerte de Mila Yankelevich: "Nadie habla de accidente"

Varios días después de la muerte de Mila Yankelevich, se dieron a conocer aún más irregularidades con la empresa involucrada. Aquí los datos.

Cris Morena junto a su hijo Tomás y su nieta Mila. El duelo de toda una familia. / Archivo MDZ

En medio del dolor por la trágica muerte de Mila Yankelevich en un accidente náutico en Miami, la investigación judicial ha tomado un nuevo rumbo. Un documento presentado en el programa DDM ha expuesto aparentes irregularidades en el proceso y ha señalado una grave negligencia por parte de varias empresas involucradas.

mila yankelevich cris morena (1) La conmoción y la invertigación por la muerte de Mila (7 años) continúan. X El periodista Martín Candalaft fue el encargado de dar a conocer el documento de la causa, que consta de más de 30 fojas y fue extraído directamente del expediente judicial en Estados Unidos. Según explicó Candalaft, la familia de una de las niñas que sobrevivieron al accidente, identificada como E.Z., sostiene que la investigación "no se está investigando como corresponde y aporta datos que eran desconocidos". La menor, de 9 años, habría sufrido daños físicos y psicológicos irreversibles.

Una de las conclusiones más contundentes del documento es que "nadie habla de accidente y esto se pudo haber evitado". La investigación, que ahora cuenta con la participación de la Justicia de Estados Unidos, apunta a varias empresas y a la organización del campamento como responsables del suceso.

Tragedia Miami La autopsia reveló que Mila Yankelevich murió por ahogamiento. NA. Candalaft detalló que la investigación se está desarrollando en varios frentes. La empresa Waterfront Construction, dueña de la barcaza, es una de las apuntadas. El periodista aclaró que la embarcación no transportaba basura, como se había dicho en un primer momento, sino productos para construir un muelle. Las otras dos empresas señaladas son el Miami Yacht Club y la Youth Sailing Foundation, que organizaba el campamento.