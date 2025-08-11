Mensajes desgarradores: Gustavo Yankelevich y Cris Morena rompieron el silencio tras la muerte de Mila
La pequeña falleció luego de que una barcaza impactó el velero en el que se encontraba mientras realizaba una actividad junto a otros chicos.
La familia Yankelevich se encuentra pasando por un momento muy duro luego de la trágica muerte de Mila Yankelevich en los Estados Unidos. La pequeña se encontraba realizando un campamento de verano en Miami cuando ocurrió la trágica situación.
Una barcaza impactó de lleno el velero en el que se encontraba la nieta de Cris Morena y de Gustavo Yankelevich Lo cierto es que tras el impacto se confirmó la peor noticia que fue la muerte de la nena de 7 años y días después fallecieron dos niñas que estaban junto a Mila.
En las últimas horas, Valentín Yankelevich, otro de los nietos de Cris y Gustavo, compartió un posteo en su cuenta de Instagram luego de la carrera de autos en la que finalizó en sexta posición y fue en esa publicación en donde el empresario y la productora rompieron el silencio.
Gustavo Yankelevich y Cris Morena rompieron el silencio tras la muerte de Mila
"Valen Querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahi de alguna manera representando a nuestra familia, es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie! Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir", expresó Gustavo.
Seguido a esto, Cris Morena también escribió un sentido mensaje que causó mucha emoción: "Estamos con vos valen, tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno, y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y, a pesar de todo, siempre juntos. Una gran performance hoy , vamos con todo, muy felices por tu camino y apoyándote a fondo!!! Te amo".