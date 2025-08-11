Mensajes desgarradores: Gustavo Yankelevich y Cris Morena rompieron el silencio tras la muerte de Mila

La pequeña falleció luego de que una barcaza impactó el velero en el que se encontraba mientras realizaba una actividad junto a otros chicos.

La familia Yankelevich se encuentra pasando por un momento muy duro luego de la trágica muerte de Mila Yankelevich en los Estados Unidos. La pequeña se encontraba realizando un campamento de verano en Miami cuando ocurrió la trágica situación.

Una barcaza impactó de lleno el velero en el que se encontraba la nieta de Cris Morena y de Gustavo Yankelevich Lo cierto es que tras el impacto se confirmó la peor noticia que fue la muerte de la nena de 7 años y días después fallecieron dos niñas que estaban junto a Mila.

En las últimas horas, Valentín Yankelevich, otro de los nietos de Cris y Gustavo, compartió un posteo en su cuenta de Instagram luego de la carrera de autos en la que finalizó en sexta posición y fue en esa publicación en donde el empresario y la productora rompieron el silencio.

Gustavo Yankelevich y Cris Morena rompieron el silencio tras la muerte de Mila Captura de pantalla 2025-08-11 125401 Los mensajes de Gustavo y Cris en la publicación de Valentín. Foto: captura de pantalla Instagram/ @valenyan_ "Valen Querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahi de alguna manera representando a nuestra familia, es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie! Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir", expresó Gustavo.