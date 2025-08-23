Yuyito González reveló que le gustaría que Javier Milei y Fátima Florez vayan a su programa
Interceptada por la cronista de LAM, Yuyito González no dudó en revelar el deseo de que su expareja y Fátima Florez se presenten en el ciclo que conduce.
Desde la esfera de sus ilusiones, la exvedette Yuyito González anhela recibir uno de los máximos honores del mundo de la comunicación: la presentadora extendió una invitación a su antiguo novio, el Presidente Javier Milei, y a su expareja, Fátima Florez, para su programa, sosteniendo que una concurrencia de ambos la haría merecedora de un Pulitzer.
En una primera instancia, la conductora confesó este viernes en una nota con LAM (América TV), que “podría volver con un ex” y añadió: “Tengo una vida muy sorprendente por etapas, siempre me pasaron cosas sorpresivas, lindas y feas. A nivel amor, soy una mujer muy afortunada”.
Pese a esta declaración, fue categórica al desestimar un reencuentro con quien fuera su gran amor, Guillermo Coppola, argumentando: “No vamos a volver porque está muy casado y todos somos familia, bastante que me hace aparecer en su serie que ya con eso tengo un montón”.
Yuyito González y la posibilidad de entrevistar a Javier Milei y Fátima Florez
El eje de la conversación giró en torno a los reencuentros y las reconciliaciones, donde Yuyito no dudó en referirse a la imitadora. “Me encantaría que Fátima venga a mi programa. Si tuviera la primera pregunta en mente, la dejaría muy reservada para mi programa. Podría ser una linda charla de mujer a mujer, esa es mi fantasía. Fátima sería una invitada de lujo”, expresó con entusiasmo.
Finalmente, lanzó el desafío de que Javier Milei también se presente en su ciclo de Ciudad Magazine, que en su imaginación, le valdría el reconocimiento global: “¡Qué vengan los dos! y si vienen ambos, a mí me dan el -premio- Pulitzer”, concluyó con total buen humor frente a la cámara de LAM.