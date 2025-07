Virginia Gallardo habló sobre su rol en la serie de Menem y Yuyito González la confrontó: "Me lo hizo saber"

Yuyito González ya lo advirtió, si su imagen es afectada en la serie que retrata la vida de Carlos Menem, tomará acciones legales: "Este fin de semana la iban a estar viendo mis abogados para ver si había algo que me involucrara, ensuciara, o fuera desubicado y me relacionara".

En una nota con Intrusos (América TV), la exvedette hizo claro foco en la escena donde es protagonista tan solo unos minutos. En la misma expresó lo ocurrido en la época: "Hay una similitud entre la foto de ese día que fue real, yo hacía esa rutina con cualquier señor del público. Ese día, el productor general de la obra me dijo 'está el gobernador, hacelo con él', fue eso. Lo que no sabía era que llevaban fotógrafo y se utilizó para prensa del gobernador, no mía".

Yuyito González habló sobre la serie de Carlos Menem y fue contundente: "Estoy hablando con mis abogados" Yuyito González vs Virginia Gallardo: una guerra interna Quien dio vida a la persona de González en la serie de Menem es Virginia Gallardo, quien también tuvo la oportunidad de hablar al respecto y confesó haber recibido una advertencia de parte de Yuyito González: "Ya me lo advirtió, me lo hizo saber. Estarán sus abogados atentos".

Luego, la actriz fue consultada respecto a su personaje y la polémica que éste puede generar: "Si, la escena en general si", dijo tajante. Pero, no quiso tomar cartas en el asunto: "Yo me desligo de toda responsabilidad, a mi me dieron un guion. No sé si la represento tampoco, es un tema legal que seguirá su curso, pero me excede".

"Es ficción, está explicito el hecho de que son hechos reales, pero la ficción permite ciertas licencias", expresó Gallardo y continuó con otro dato respecto a Zulemita Menem: "Entiendo que el mismo Sbaraglia ha contado que ella ha sido parte de todo el proceso".