Virginia Gallardo cayó en una fake news de Lali Espósito y tuvo que pedirle perdón: "No tengo problemas en..."

"Quiero aclarar que yo AMO A @lalioficial , la considero una ARTISTA y que, como se dijo en el programa, es responsabilidad de los padres, de los ADULTOS quienes vamos a esos shows con menores, que no creíamos llegara a buen puerto y que era excesivo todo lo que se expuso... Dicho esto, de no ser cierto el tema de la denuncia, no tengo problemas en pedir disculpas porque no hubo intenciones de generar un daño", concluyó Virginia Gallardo.