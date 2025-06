Es que Pedro y su equipo se burlaron de su colega y Wiñazki expresó todo su desagrado y los trató de discriminadores. Lo cierto es que el novio de la artista no dudó en defenderse: "Quiero hablar de Wiñazki . Vamos a responder, de alguna forma, a la discusión bastante hipócrita que nos propusieron este fin de semana los periodistas de la tele, porque parece que si uno lo descansa, que si hace un chiste sobre Wiñazki , lo hace porque es gordo y judío".

Nicolás Wiñazki cruzó nuevamente a Pedro Rosemblat, el novio de Lali Espósito:

En medio de la polémica: Nicolás Wiñazki cruzó nuevamente a Pedro Rosemblat, el novio de Lali Espósito

Lo cierto es que Wiñazki salió con los tapones de punta y lo criticó duramente en el programa de Mirtha Legrand: "Él hizo una burla de mí en el programa... Yo le respondí, pero no porque me haya sentido afectado. En el programa se reían porque soy gordo y tenía mal olor". Además, subrayó: "Me gusta que hagan humor de mí, pero que tenga cuidado con los chicos que lo ven porque pueden lastimar a alguien por hablar así".