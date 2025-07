Paula Bernini rompió el silencio tras el fuerte golpe que sufrió en la cabeza mientras estaba en vivo: "Hay que trabajar con mucho cuidado"

Luego de este momento, la preocupación fue total y ella compartió en su cuenta de Instagram un video para llevar tranquilidad: "Es mucha la gente que me está preguntando cómo estoy después de la caída en el puente Banana. Estoy bien, la verdad es que fue una caída fuerte , Matías Bertolotti me preguntó si me golpeé la cabeza y yo le dije que no".

Así fue la caída de Paula Bernini mientras se encontraba en vivo:

Paula Bernini se dio un terrible golpe mientras estaba saliendo en vivo y el momento se viralizó en redes: "Me maté"

"En el momento con la adrenalina, vos te levantás y no haces un relevamiento de lo que te golpeaste, pero si me he golpeado el huesito dulce, la espalda y también la cabeza. La verdad es que estoy bien, hay que trabajar con mucho cuidado cuando hay escarcha... Ya me habían dicho que tenga cuidado con ese puente, ya me había resbalado una vez, pero la caída de hoy fue sin precedentes", comentó Paula en sus redes sociales.